Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’867 0.2%  SPI 16’566 0.0%  Dow 44’216 0.6%  DAX 24’163 -0.1%  Euro 0.9411 0.0%  EStoxx50 5’348 0.3%  Gold 3’398 0.0%  Bitcoin 94’228 -0.5%  Dollar 0.8077 0.2%  Öl 66.5 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Sandoz124359842Novo Nordisk129508879
Top News
Darum zieht der Euro zum Dollar und Franken an
Moody's senkt Kreditrating für Vontobel
DocMorris-Aktie tiefrot: E-Rezept-Ausfälle sorgen für Probleme
Neues Konzept in Planung: Tesla erwägt offenbar kleineren Elektro-Pickup
Monatsbericht von Clara Technologies vorgestellt: Aktie verzeichnet Abschläge
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Juli-Bericht vorgelegt 08.08.2025 20:51:55

Monatsbericht von Clara Technologies vorgestellt: Aktie verzeichnet Abschläge

Monatsbericht von Clara Technologies vorgestellt: Aktie verzeichnet Abschläge

Der Monatsbericht für Juli 2025 gibt Einblicke in die jüngsten Geschäftsaktivitäten von Clara Technologies.

Clara Technologies
3.12 EUR -4.88%
Kaufen Verkaufen
• Clara Technologies hat für seine "Sales Buddi"-App eine kostenlose 5-Tage-Testphase eingeführt
• Monatlicher Abonnementpreis für die App wurde von 50 auf 25 US-Dollar gesenkt
• Management war sich keiner materiellen Veränderung bewusst, die die jüngste Markttätigkeit erklären könnte

In einem Monatsbericht für Investoren hat Clara Technologies Details zu den Entwicklungen im vergangenen Monat bekannt gegeben. Das Unternehmen informiert über Änderungen am App-Abonnementmodell und geplante Marketing-Aktivitäten.

Geschäftliche Entwicklungen im Juli

Der Monatsbericht für Juli 2025, ein für börsennotierte Unternehmen in Kanada verpflichtendes Dokument zur Information über die monatlichen Fortschritte, listet die jüngsten Aktivitäten der Clara Technologies Corp. auf. Demnach wurde eine kostenlose 5-Tage-Testphase für neue Nutzer der App "Sales Buddi" eingeführt. Die Testphase und eine gleichzeitige Senkung des monatlichen Abonnementpreises von 50 auf 25 US-Dollar traten am Montag, dem 21. Juli 2025, in Kraft.

In dem Bericht gab das Management an, keine Kenntnis von einer wesentlichen Veränderung in den Geschäftsabläufen zu haben, die die kürzlich gestiegene Marktaktivität erklären würde. Weiterhin wird im Dokument ein geplantes Engagement der in Australien ansässigen Agentur Social Direct Marketing erwähnt.

Ausgabe von Warrants und weitere Aktivitäten

Im Berichtsmonat wurden 405'500 Warrants ausgegeben. Der Bericht gab keine weiteren Details zur Verwendung der Erlöse an. Bereiche wie die Einführung neuer Produkte, die Einstellung oder Entlassung von Mitarbeitern, neue Geschäftsbeziehungen oder Rechtsstreitigkeiten waren im Juli laut dem Dokument nicht relevant.

Überblick zur Clara Technologies-Aktie

Die Clara Technologies-Aktie beendete den Handel an der Börse in Toronto am Donnerstag bei 5,20 CAD, was einem Rückgang von 1,89 Prozent entspricht. Am Freitag fällt sie dann zeitweise um weitere 3,85 Prozent auf 5,00 CAD.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Clara Technologies-Aktie: Droht in der neuen Woche eine weitere Talfahrt?
Clara Technologies-Aktie nach Abwärtssog wieder höher: Quartalsbericht steht an
Clara Technologies-Aktie bricht im Wochenverlauf ein - was Anleger wissen sollten

Bildquelle: sergign / Shutterstock.com,Andrey_Popov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Clara Technologies

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?