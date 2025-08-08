Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’856 0.9%  SPI 16’571 1.0%  Dow 43’968.6 -0.5%  DAX 24’193 1.1%  Euro 0.9407 0.0%  EStoxx50 5’332 1.3%  Gold 3’398 0.0%  Bitcoin 94’267 -0.4%  Dollar 0.8070 0.1%  Öl 65.9 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
RTL-Aktie: Weniger Umsatz und Gewinn
Monatsbericht von Clara Technologies vorgestellt: Aktie verzeichnet leichten Rückgang
Goldpreis: USA verhängt Importzölle auf Gold
Ausblick: Canopy Growth stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Jungheinrich-Aktie schwächer: Jungheinrich verdient weniger
Suche...
Plus500 Depot
08.08.2025 08:57:36

Mobimo im ersten Halbjahr mit deutlich mehr Gewinn

Mobimo
322.40 CHF 1.86%
Kaufen Verkaufen

Luzern (awp) - Die Immobiliengesellschaft Mobimo hat im ersten Halbjahr 2025 klar mehr Gewinn gemacht. Grund dafür sind gesteigerte Verkaufserlöse und höhere Bewertungseffekte. Mit Blick nach vorne gibt sich das Unternehmen zuversichtlich, die zu Beginn des Jahres kommunizierten Ziele für 2025 zu erreichen bzw. gar übertreffen zu können.

Operativ lief es bei Mobimo sehr solide. Der Mieterfolg stagnierte zwar laut einer Mitteilung vom Freitag in den ersten sechs Monaten bei 62,5 Millionen Franken. Der Erfolg aus Entwicklungen und Verkauf (Promotion) verdoppelte sich dagegen auf 24,6 Millionen Franken.

Der Erfolg aus Neubewertung beträgt 71,6 Millionen nach 22 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das Betriebsergebnis (EBIT) inklusive Neubewertung beläuft sich laut Mitteilung im ersten Halbjahr auf 144,5 Millionen Franken - ein Plus von 74 Prozent. Exklusive Neubewertungen waren es 73,0 Millionen (+19%).

Daraus ergibt sich ein Gewinn (inkl. NB) von 109,7 Millionen (+67,3 %). Der Gewinn (exkl. NB) legte auf 51,5 Millionen Franken zu (VJ 47,8 Mio). Damit hat Mobimo die Schätzungen der Analysten klar übertroffen.

Die Leerstandsquote beträgt zur Jahresmiete 3,8 Prozent nach 3,6 Prozent Ende 2024. Der Wert des Gesamtportfolios stieg um 3,2 Prozent auf 3,92 Milliarden Franken.

Zuversichtlich für 2. Semester

Was die weiteren Aussichten für das laufende Jahr betrifft, ist Mobimo zuversichtlich, die zu Beginn des Jahres kommunizierten Ziele für 2025 zu erreichen bzw. aufgrund der erfreulichen Entwicklung des Promotionsgeschäfts sowie des zusätzlichen Mietertrags aus der Akquisition der EMWE Holding zu übertreffen. Den Zukauf der Holding und deren Tochtergesellschaften hatte Mobimo am Freitagmorgen separat kommuniziert.

Bisher war Mobimo von einem leicht unter Vorjahr liegenden Mietertrag ausgegangen. Der Ertrag aus Entwicklungen und Verkauf (Promotion) wurde leicht über dem Niveau von 2024 erwartet.

pre/hr

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

06:12 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Mit Kursgewinnen in den August
07.08.25 Julius Bär: 10.10% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (60%) auf BNP Paribas SA, UBS Group AG, ING Groep NV
07.08.25 Kommt die Harley wieder ins Rollen?
07.08.25 Marktüberblick: Vonovia-Zahlen kommen gut an
06.08.25 Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
05.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Novartis, Roche, UBS, VAT Group
03.08.25 Logo WHS Optionen screenen leicht gemacht! So finden Sie die besten Chancen in Sekunden
25.07.25 Nestlé drückt SMI ins Minus
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’339.69 19.27 BT2SYU
Short 12’596.52 13.62 S90BBU
Short 13’038.46 8.98 UBSOUU
SMI-Kurs: 11’856.31 07.08.2025 17:30:00
Long 11’369.48 19.92 BZDS0U
Long 11’079.19 13.39 BNJS4U
Long 10’613.91 8.85 SSOMMU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Mobimo AG 320.00 -0.78% Mobimo AG

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie fällt deutlich unter 1'700 Euro: Rheinmetall mit Umsatzwachstum - Marge aber unter Vorjahr
D-Wave Quantum-Aktie schliesst in Rot: D-Wave schockt mit deutlichem Verlust
Rheinmetall-Analyse: Rheinmetall-Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Overweight bewertet
Amrize-Aktien nach Zahlen tiefrot
DroneShield-Aktie im Fokus: Können Rekordumsatz und geplante Produktionsausweitung weiter beflügeln?
Ausblick: D-Wave Quantum stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Novo Nordisk-Aktie dank Enttäuschung von Konkurrent Eli Lilly zweistellig im Plus
Zurich-Aktie leichter: Zurich schreibt im ersten Halbjahr erneut mehr Gewinn
Friedenshoffnung treibt die Kurse: SMI schliesst mit Gewinnen -- DAX setzt sich über 24'000 Punkten fest -- US-Börsen letztlich uneinheitlich -- Asiens Börsen gehen freundlich aus dem Handel
Firefly Aerospace-Aktie mit spektakulärem Börsengang - Firefly-Aktie verteuert sich am ersten Handelstag deutlich

Top-Rankings

KW 31: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 31: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 31: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}