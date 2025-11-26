Mittwochshandel in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Start fester

Am Mittwoch tendiert der ATX Prime um 09:12 Uhr via Wiener Börse 0.42 Prozent fester bei 2’469.62 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.005 Prozent höher bei 2’459.44 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2’459.32 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 2’473.39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2’459.44 Punkten lag.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 3.44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, wies der ATX Prime 2’331.75 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2’350.16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, notierte der ATX Prime bei 1’752.35 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 35.25 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2’473.39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’745.07 Punkten verzeichnet.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Flughafen Wien (+ 3.41 Prozent auf 54.60 EUR), Frequentis (+ 1.93 Prozent auf 63.40 EUR), PORR (+ 1.49 Prozent auf 30.65 EUR), STRABAG SE (+ 1.32 Prozent auf 77.00 EUR) und AT S (AT&S) (+ 1.24 Prozent auf 28.60 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Marinomed Biotech (-3.25 Prozent auf 19.35 EUR), Addiko Bank (-1.87 Prozent auf 21.00 EUR), Warimpex (-1.80 Prozent auf 0.49 EUR), Wienerberger (-0.85 Prozent auf 30.20 EUR) und AMAG (-0.82 Prozent auf 24.10 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die voestalpine-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 110’556 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 35.263 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9.00 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch