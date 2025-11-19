Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Index-Performance im Fokus 19.11.2025 12:26:20

Gewinne in Wien: ATX Prime auf grünem Terrain

Gewinne in Wien: ATX Prime auf grünem Terrain

Heutiger Marktbericht zum ATX Prime.

Um 12:07 Uhr notiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.43 Prozent fester bei 2’357.55 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0.008 Prozent leichter bei 2’347.21 Punkten, nach 2’347.40 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag heute bei 2’359.48 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2’345.18 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 2.23 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2’287.87 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2’425.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2024, stand der ATX Prime noch bei 1’746.47 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 29.12 Prozent zu Buche. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2’461.76 Punkten. Bei 1’745.07 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell DO (+ 3.75 Prozent auf 177.20 EUR), Rosenbauer (+ 3.17 Prozent auf 45.50 EUR), OMV (+ 2.46 Prozent auf 49.16 EUR), Flughafen Wien (+ 1.92 Prozent auf 53.00 EUR) und Lenzing (+ 1.44 Prozent auf 21.10 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil CA Immobilien (-1.78 Prozent auf 23.22 EUR), Addiko Bank (-1.41 Prozent auf 21.00 EUR), AMAG (-1.23 Prozent auf 24.00 EUR), CPI Europe (-0.57 Prozent auf 15.63 EUR) und Telekom Austria (-0.57 Prozent auf 8.72 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 75’965 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 34.913 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Die Marinomed Biotech-Aktie weist mit 1.76 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

