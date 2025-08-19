Minuszeichen in New York: S&P 500 zum Handelsende schwächer

Der S&P 500 verlor im NYSE-Handel letztendlich 0.59 Prozent auf 6’411.37 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 50.163 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.035 Prozent auf 6’446.88 Punkte an der Kurstafel, nach 6’449.15 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 6’456.48 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’400.22 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wies der S&P 500 6’296.79 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 19.05.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 5’963.60 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’608.25 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9.25 Prozent nach oben. Bei 6’481.34 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 4’835.04 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Intel (+ 6.97 Prozent auf 25.31 USD), Prologis (+ 5.05 Prozent auf 110.76 USD), Wynn Resorts (+ 4.33 Prozent auf 112.83 USD), JB Hunt Transportation Services (+ 3.30 Prozent auf 147.23 USD) und Best Buy (+ 3.20 Prozent auf 74.10 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Palantir (-9.35 Prozent auf 157.75 USD), Coinbase (-5.82 Prozent auf 302.07 USD), Oracle (-5.80 Prozent auf 234.62 USD), Super Micro Computer (-5.71 Prozent auf 43.24 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-5.44 Prozent auf 166.55 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 46’952’561 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 3.771 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. First Republic Bank lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 1’200.00 Prozent.

Redaktion finanzen.ch