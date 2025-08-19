|Kurse + Charts + Realtime
19.08.2025 22:34:21
Minuszeichen in New York: S&P 500 zum Handelsende schwächer
Der S&P 500 notierte am Dienstag im negativen Bereich.
Der S&P 500 verlor im NYSE-Handel letztendlich 0.59 Prozent auf 6’411.37 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 50.163 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.035 Prozent auf 6’446.88 Punkte an der Kurstafel, nach 6’449.15 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 6’456.48 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’400.22 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wies der S&P 500 6’296.79 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 19.05.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 5’963.60 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’608.25 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9.25 Prozent nach oben. Bei 6’481.34 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 4’835.04 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im S&P 500
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Intel (+ 6.97 Prozent auf 25.31 USD), Prologis (+ 5.05 Prozent auf 110.76 USD), Wynn Resorts (+ 4.33 Prozent auf 112.83 USD), JB Hunt Transportation Services (+ 3.30 Prozent auf 147.23 USD) und Best Buy (+ 3.20 Prozent auf 74.10 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Palantir (-9.35 Prozent auf 157.75 USD), Coinbase (-5.82 Prozent auf 302.07 USD), Oracle (-5.80 Prozent auf 234.62 USD), Super Micro Computer (-5.71 Prozent auf 43.24 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-5.44 Prozent auf 166.55 USD).
S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 46’952’561 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 3.771 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.00 erwartet. First Republic Bank lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 1’200.00 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Intel Corp.
|
22:34
|Verluste in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
22:34
|Minuszeichen in New York: S&P 500 zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
22:34
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet die Dienstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
21:21
|US in talks for a 10% Intel stake, White House says (Financial Times)
|
20:04
|Börse New York in Rot: S&P 500 notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
20:04
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
20:04
|Dienstagshandel in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.ch)
|
19:27
|Uncle Sam taking a stake in Intel is sane in an absurd world (Financial Times)
Analysen zu Intel Corp.
|07:11
|Intel Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Intel Neutral
|UBS AG
|25.07.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|15.04.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|31.01.25
|Intel Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
