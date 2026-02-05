Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’466 -0.3%  SPI 18’583 -0.2%  Dow 49’001 -1.0%  DAX 24’491 -0.5%  Euro 0.9167 -0.1%  EStoxx50 5’926 -0.8%  Gold 4’860 -2.1%  Bitcoin 51’053 -10.3%  Dollar 0.7769 -0.1%  Öl 67.6 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Novartis1200526Microsoft951692Alphabet A29798540Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von Novo Nordisk und Lilly schwächer: Widerstand gegen Hims & Hers wegen Kopie der Wegovy-Pille
Kursrutsch im Kryptosektor: Bitcoin, Ethereum & Co. zwischen staatlichen Signalen und geldpolitischen Erwartungen
Aktien von ServiceNow, Oracle, Palantir & Co. sacken ab: Softwaretitel wegen KI-Sorgen unter Druck
Alphabet-Aktie sinkt: Google-Mutter mit mehr Umsatz und Gewinn - weitere KI-Investitionen geplant
Bitcoin im Fokus: Krypto-Rat kritisiert lähmende Bürokratie bei nationaler Reserve
Suche...
eToro entdecken

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

24’658.46
Pkt
-232.78
Pkt
-0.94 %
20:10:36
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

NASDAQ 100 im Fokus 05.02.2026 20:03:41

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schwächer

Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schwächer

Der NASDAQ 100 bewegt sich am Nachmittag auf rotem Terrain.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1.19 Prozent tiefer bei 24’596.19 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 1.11 Prozent auf 24’614.86 Punkte an der Kurstafel, nach 24’891.24 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 24’854.56 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24’455.40 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 3.51 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 25’401.32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25’620.03 Punkten auf. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, bei 21’658.16 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2.42 Prozent zurück. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’165.08 Punkten. 24’455.40 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Align Technology (+ 8.74 Prozent auf 175.40 USD), Arm (+ 7.31 Prozent auf 112.57 USD), Broadcom (+ 2.84 Prozent auf 316.81 USD), Gilead Sciences (+ 2.66 Prozent auf 150.12 USD) und KLA-Tencor (+ 1.85 Prozent auf 1’331.39 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-15.30 Prozent auf 109.34 USD), Enphase Energy (-8.63 Prozent auf 47.21 USD), QUALCOMM (-7.54 Prozent auf 137.66 USD), Palantir (-6.37 Prozent auf 130.65 USD) und Datadog A (-5.77 Prozent auf 109.03 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 24’725’678 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.713 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

12:46 Julius Bär: 19.60% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Barrick Mining Corp, Freeport-McMoRan Inc, Pan American Silver Corp
09:26 SMI setzt neue Bestmarke
09:23 SG-Marktüberblick: 05.02.2026
09:22 Rohstoffmärkte starten fulminant ins neue Jahr
08:49 UBS Logo UBS KeyInvest: Italien – Die Welt blickt auf Mailand/Netflix – Showdown in Hollywood
03.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Logitech, Swiss Life, Swisscom
28.01.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie rot nach Pre-Close-Call - Finanzprofis alarmiert - auch Aktien von CSG, HENSOLDT, RENK & Co. verlieren
UBS-Aktie fällt dennoch: Milliardengewinn verzeichnet - Schätzungen deutlich übertroffen
Alphabet-Aktie sinkt: Google-Mutter mit mehr Umsatz und Gewinn - weitere KI-Investitionen geplant
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Kursrutsch im Kryptosektor: Bitcoin, Ethereum & Co. zwischen staatlichen Signalen und geldpolitischen Erwartungen
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Vormittag gestärkt
Infineon-Aktie gibt nach: Infineon erwartet auch 2027 starkes KI-Wachstum und investiert mehr
Aktien von ServiceNow, Oracle, Palantir & Co. sacken ab: Softwaretitel wegen KI-Sorgen unter Druck
Bayer-Aktie auf Wachstumskurs? Analysten heben den Daumen
Verluste an den US-Börsen -- EZB-Zinsentscheid im Fokus: SMI schliesst schwächer -- DAX geht tiefer aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus

Top-Rankings

Rohstoffe im Januar 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Januar 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Januar 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 24’653.81 -0.95%

finanzen.net News

Datum Titel
20:03 Danone ruft in Deutschland noch mehr Babynahrung zurück
20:03 Flughafen BER stellt Betrieb wegen Blitzeis ein
19:45 ROUNDUP/US-Regierungskreise: Verhandlungen mit dem Iran am Freitag
19:23 US-Regierungskreise: Verhandlungen mit Iran am Freitag
19:08 Über 1.100 Wohnblocks in Kiew im Winter nicht mehr heizbar
19:06 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Anleger sind vorsichtig und nehmen Gewinne mit
18:59 ROUNDUP: Sturmtief setzt Teil Südspaniens und Portugals unter Wasser
18:57 Aktien Europa Schluss: Anleger sind vorsichtig und nehmen Gewinne mit
18:47 Social-Media-Verbot für Jugendliche Thema bei CDU-Parteitag
18:45 AKTIE IM FOKUS: Rekordhohe Alphabet-Aktie abgestraft wegen hoher Investitionen