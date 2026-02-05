Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schwächer

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1.19 Prozent tiefer bei 24’596.19 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 1.11 Prozent auf 24’614.86 Punkte an der Kurstafel, nach 24’891.24 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 24’854.56 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24’455.40 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ 100 bereits um 3.51 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 25’401.32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25’620.03 Punkten auf. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 05.02.2025, bei 21’658.16 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2.42 Prozent zurück. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’165.08 Punkten. 24’455.40 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Align Technology (+ 8.74 Prozent auf 175.40 USD), Arm (+ 7.31 Prozent auf 112.57 USD), Broadcom (+ 2.84 Prozent auf 316.81 USD), Gilead Sciences (+ 2.66 Prozent auf 150.12 USD) und KLA-Tencor (+ 1.85 Prozent auf 1’331.39 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-15.30 Prozent auf 109.34 USD), Enphase Energy (-8.63 Prozent auf 47.21 USD), QUALCOMM (-7.54 Prozent auf 137.66 USD), Palantir (-6.37 Prozent auf 130.65 USD) und Datadog A (-5.77 Prozent auf 109.03 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 24’725’678 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.713 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1.84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.57 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch