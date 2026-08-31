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31.08.2026 06:37:00
Minmetals Development legte Quartalsergebnis vor
Minmetals Development veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0.030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Minmetals Development in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8.72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 13.35 Milliarden CNY im Vergleich zu 14.62 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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