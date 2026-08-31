Devisen im Blick: So bewegen sich Franken, Euro und Dollar

In der neuen Woche stehen wichtige Konjunkturtermine an, welche die neue Erwartungshaltung zu den US-Zinsen testen werden.

Der Dollar/Franken-Kurs notiert am Montagmorgen mit 0,8093 praktisch unverändert zum Freitagabend. Das Gleiche gilt für den Euro/Dollar-Kurs, der bei 1,1590 nach 1,1580 steht. Wenig verändert zeigt sich auch das Währungspaar Euro/Franken (0,9381).

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Der Dollar hatte am Freitagabend nach der Rede von US-Notenbankchef Kevin Warsh am Notenbankertreffen in Jackson Hole kräftig zugelegt. Der neue Fed-Chef schlug überraschend restriktive Töne an, was eine Zinserhöhung im September wahrscheinlicher macht. Die Aussicht auf höhere US-Zinsen macht Anlagen in Dollar attraktiver und stützte die US-Währung.

"Wir waren bisher der Ansicht, dass eine Zinserhöhung vor den US-Zwischenwahlen unwahrscheinlich sei", meint Bank-Syz-Chefökonom Reto Cueni stellvertretend für die Expertenzunft. Nun halte er einen Zinsschritt im September für wahrscheinlicher als die Beibehaltung des Status quo. Am Terminmarkt hat der Wind ebenfalls gedreht: Die eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung ist von klar unter 50 Prozent auf inzwischen knapp 60 Prozent gestiegen.

In der neuen Woche dürfte diese Erwartungshaltung insbesondere nach der Publikation zweiter Konjunkturdaten überprüft werden: am Dienstag beim ISM-Einkaufsmanager-Index für die Industrie und am Freitag mit dem monatlichen Arbeitsmarktbericht.

awp-robot/rw

Zürich (awp)