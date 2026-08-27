Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich im Aufwind

Am Donnerstag tendierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 0.20 Prozent stärker bei 53’569.44 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 24.552 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.157 Prozent auf 53’547.68 Punkte an der Kurstafel, nach 53’463.88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 53’345.62 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 53’707.62 Zählern.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 0.577 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 27.07.2026, den Wert von 52’210.08 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 27.05.2026, einen Wert von 50’644.28 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, stand der Dow Jones bei 45’565.23 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 10.72 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 22.58 Prozent auf 252.05 USD), NVIDIA (+ 8.74 Prozent auf 227.98 USD), IBM (+ 3.88 Prozent auf 238.79 USD), Microsoft (+ 1.75 Prozent auf 505.06 USD) und Apple (+ 0.36 Prozent auf 314.58 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil McDonalds (-2.57 Prozent auf 260.06 USD), Walt Disney (-2.56 Prozent auf 106.82 USD), Merck (-2.33 Prozent auf 149.54 USD), Walmart (-1.64 Prozent auf 102.63 USD) und Johnson Johnson (-1.57 Prozent auf 265.77 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 77’772’470 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.424 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 10.89 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4.23 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch