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19.08.2026 14:24:36

Aktien New York Ausblick: Kaum Bewegung - Moderna-Kurs verdoppelt sich

NEW YORK (awp international) - Zur Wochenmitte dürften an den US-Börsen Nachrichten aus der Biotech-Branche für Aufsehen und heftige Kursausschläge sorgen. Nach einer erfolgreichen gemeinsamen Studie von Moderna und Merck & Co zu einem Melanom-Impfstoff verdoppelte sich der Kurs der Moderna-Aktie im vorbörslichen Handel. Auch die Papiere von Merck & Co legten kräftig zu.

Die grossen Aktienindizes werden dagegen wenig bewegt erwartet: Eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial leicht im Plus bei 53.410 Punkten. Der Nasdaq 100 wird moderat im Minus erwartet bei 29.456 Zählern.

Im vorbörslichen Handel an der Nasdaq schossen die Papiere von Moderna um fast 100 Prozent auf 122 US-Dollar nach oben. Das wäre das höchste Niveau seit Juli 2024. Die Papiere von Merck & Co gewannen vorbörslich acht Prozent auf 146 Dollar. Anteilsscheine des Impfstoffentwicklers Biontech verteuerten sich um fast 16 Prozent.

Den Angaben von Moderna und Merck & Co zufolge senkt der personalisierte Krebsimpfstoff Intismeran Autogene in Kombination mit dem Krebsmedikament Keytruda von Merck & Co die Rate des Wiederauftretens von Melanomen stärker als die Immuntherapie allein. Für moderne, mRNA-basierte Therapien wäre das ein wichtiger Meilenstein.

Gut kam die Quartalsbilanz von Analog Devices an, der Kurs legte im vorbörslichen Handel um gut ein Prozent zu. Die Experten von Goldman Sachs attestierten dem Chip-Hersteller solide Geschäftszahlen und einen starken Ausblick.

Auf weniger Gegenliebe stiess dagegen ein gekürztes Umsatzziel des Einzelhändlers Lowe's . Die neue Umsatzprognose blieb hinter der Markterwartung zurück. Das drückte den Kurs um 3,7 Prozent nach unten und lastete auch auf dem Kurs des Wettbewerbers Target ./bek/jha/

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