Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: Anleger schicken Taiwan Semiconductor Manufacturing am Mittwochabend ins Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,3 Prozent auf 295,93 USD. Kurzfristig markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 296,60 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 292,09 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 846'263 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Bei 311,03 USD markierte der Titel am 17.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,10 Prozent. Bei 134,26 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,63 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,13 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,23 USD. Am 16.10.2025 hat Taiwan Semiconductor Manufacturing die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,91 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,94 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,71 Prozent auf 33.07 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 15.01.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,29 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

