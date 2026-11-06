MFA Financial legte Quartalsergebnis vor

MFA Financial hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MFA Financial ein Ergebnis je Aktie von 0.350 USD vermeldet.

Umsatzseitig wurden 348.9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MFA Financial 182.5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch