15.10.2025 10:06:36

MET Group nimmt Solarpark in Italien in Betrieb

Baar (awp) - Das im Kanton Zug ansässige Energieunternehmen MET Group hat den kommerziellen Betrieb seines Solarparks in Ferrera Erbognone in der Lombardei aufgenommen. Laut Mitteilung vom Mittwoch handelt es sich um den ersten Agri-Solarpark in der Region, also um einen Solarpark auf landwirtschaftlich genutzten Flächen.

Der Park soll im Jahr Strom für rund 6000 italienische Haushalte liefern. Der Baustart der Anlage war im Juli 2024 und seither seien auf einer Fläche von 16 Hektar insgesamt 16'000 Solarmodule installiert worden. Der Solarpark befindet sich über ein Joint Venture je zur Hälfte im Besitz der in Singapur ansässigen Keppel Infrastructure Division und der MET Group.

cg/uh

