|Rentable Bilfinger SE-Anlage?
|
22.09.2025 10:02:27
MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Bilfinger SE-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurde die Bilfinger SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 35.66 EUR wert. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 EUR in die Bilfinger SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 280.414 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 19.09.2025 auf 96.45 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27’045.97 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 170.46 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Bilfinger SE betrug jüngst 3.62 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
|18.08.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|15.08.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
