10.09.2025 12:32:41
MARKT USA/Leichte Gewinne - Oracle-Aktie haussiert
Die positive Tendenz an der Wall Street dürfte sich auch zur Wochenmitte fortsetzen. Der Future auf den S&P-500 erhöht sich aktuell um 0,3 Prozent. Die Stimmung wird weiterhin durch die Erwartung gestützt, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche die Zinsen senken wird. Auch ein grosser Zinsschritt um 50 Basispunkte wird am Markt nicht gänzlich ausgeschlossen.
Eine stärkere als erwartet ausgefallene Abwärtsrevision der US-Beschäftigungszahlen für die zwölf Monate bis März deutet darauf hin, dass eine mögliche Abkühlung des Arbeitsmarktes bereits stattgefunden haben könnte, bevor Präsident Donald Trump im April umfassende Importzölle ankündigte. Die Erwartung, dass die Fed die Zinsen um mindestens 25 Basispunkte auf ihrer Sitzung in der kommenden Woche senken wird, blieb nach Bekanntgabe der Daten unverändert.
Die Blicke sind zudem auf die Veröffentlichung von Inflationsdaten gerichtet. So werden am Berichtstag vor der Startglocke die Erzeugerpreise für August bekannt gegeben, am Donnerstag folgen die Verbraucherpreise, ebenfalls für den August. Unterdessen wurden Befürchtungen über eine mögliche Beeinträchtigung der Unabhängigkeit der US-Notenbank durch US-Präsident Donald Trump vorübergehend beruhigt, nachdem ein Bundesrichter entschieden hat, dass der Präsident die Fed-Gouverneurin Lisa Cook nicht entlassen könne.
Bei den Einzelwerten steigt die Oracle-Aktie vorbörslich um 30,5 Prozent. Das Softwareunternehmen hat vier milliardenschwere Verträge mit drei unterschiedlichen Kunden in dem Quartal zum 31. August unterzeichnet. Die Ergebnisse im Quartal blieben zwar hinter den Erwartungen zurück. Oracle meldete aber 455 Milliarden US-Dollar an sogenannten Remaining Performance Obligations. Das entspricht dem vertraglich fixierten Umsatz, der in Zukunft anfallen wird. Laut CEO Catz dürften weitere Milliarden-Verträge in den nächsten Monaten folgen.
Die Aktie von Gamestop legt um 10 Prozent zu. Der Videospielehändler meldete nach Börsenschluss einen Gewinn von 25 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 972,2 Millionen Dollar, was die Erwartungen der Analysten übertraf. Synopsys stürzen dagegen um 21,4 Prozent ab, nachdem das Unternehmen für Chip-Design-Software schwächere als erwartet berichtete Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal sowie eine uneinheitliche Prognose für das laufende Quartal vermeldet hat.
Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger
Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.
Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?
