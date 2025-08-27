|
27.08.2025 08:37:41
MAKRO TALK/Deutsche Konsumlaune ist und bleibt mies
"Die Konsumlaune ist und bleibt mies", kommentiert Alexander Krüger, Chefvolkswirt von Hauck Aufhäuser Lampe, die Daten von GfK und NIM zur Verbraucherstimmung in Deutschland. "Nach wie vor behalten Konsumenten ihr Geld lieber beisammen. Sorgen um den eigenen Arbeitsplatz lasten jetzt auch noch auf der Konsumseele", schreibt Krüger. Die Teuerung sei zwar gefallen, das gestiegene Preisniveau verschrecke aber. Allerdings neige "der Deutsche" zu Pessimismus, den Kaufentscheidungen nicht spiegeln müssen. "Immerhin ist der private Verbrauch trotz schlechter Konsumlaune seit sechs Quartalen gewachsen", erklärt Krüger. "Bei steigenden Realeinkommen dürfte der Konsum letztlich weiter zunehmen."
