Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’979 0.8%  SPI 16’678 0.5%  Dow 44’763 0.7%  DAX 24’186 0.7%  Euro 0.9426 0.2%  EStoxx50 5’388 1.0%  Gold 3’358 0.3%  Bitcoin 97’748 0.9%  Dollar 0.8051 -0.2%  Öl 65.3 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Amrize143013422Swiss Re12688156Rheinmetall345850Holcim1221405
Top News
Equal-Weight-ETFs: Wie Anleger Diversifikation und Performance jenseits der "Gigantenmacht" suchen
Tesla-Aktie im Blick: Roboterprojekt Optimus kommt wohl mit Verzögerung
RENK-Aktie zieht an: Rüstungsboom beschert weiterhin volle Auftragsbücher - Rheinmetall und HENSOLDT ungleich
Porsche-Aktie legt trotzdem zu: Gewinnwarnung nach Ergebniseinbruch im ersten Halbjahr
SAP-Aktie etwas erholt von Kursrutsch: Sicherheitsupdates und Forum in Chicago im Fokus
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.08.2025 18:22:40

MÄRKTE USA/Zinssenkungserwartungen stützen Wall Street

Cisco
57.00 CHF -0.69%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Die Aufwärtstendenz an der Wall Street setzt sich zur Wochenmitte fort, wenn auch mit deutlich gebremstem Tempo. Die Verbraucherpreise vom Vortag bedeuteten kein Störfeuer für die Zinssenkungshoffnungen am Markt, denn der Inflationsdruck verstärkte sich in den USA im Juli trotz der Zölle nicht. Nur die Kerninflation legte leicht zu. Der S&P-500-Index und der Nasdaq-Composite hatten in der Folge neue Rekordhochs markiert. Nun warten Anleger gespannt auf die Erzeugerpreise am Donnerstag. Am Mittwoch standen keine Wirtschaftsdaten auf der Agenda. Der Dow-Jones-Index legt gegen Mittag (Ortszeit New York) um 0,8 Prozent zu auf 44.832 Punkte. Der S&P-500 steigt um 0,2 Prozent und der Nasdaq-Composite um 0,1 Prozent.

Nach den Inflationsdaten aus den USA warnen die Strategen von Lazard jedoch vor übertriebenen Erwartungen an Zinssenkungen durch die US-Notenbank. "In den Vereinigten Staaten dürfte die Kerninflation Anfang 2026 die Marke von 4 Prozent übersteigen", so Ron Temple, Chef-Marktstratege von Lazard. Auch wenn die US-Verbraucherpreise am Vortag noch weniger dramatisch ausgefallen seien als befürchtet, "entspricht dies meiner Erwartung eines schrittweisen Anstiegs der Preise, da die eingeführten Zölle zunehmend auf die Verbraucher übergehen".

Die US-Inflationsdaten sollten nach Meinung vieler Ökonomen nur zusammen mit anderen Informationen gelesen werden, nachdem im Jahresvergleich die Kerninflation im Juli von 2,9 auf 3,1 Prozent zugelegt habe, sagt Tiffany Wilding, Volkswirtin beim Vermögensverwalter Pimco. "Wir gehen weiterhin davon aus, dass sie bis Jahresende auf einen Höchststand von 3,4 Prozent steigt, weil zollbedingte Kosten zunehmend an die Verbraucher weitergegeben werden."

Dollar erneut mit Abgaben

Der Dollar steht mit den Zinssenkungshoffnungen abermals unter Druck. Der Dollar-Index verliert 0,4 Prozent. Dagegen kletterte der Euro zum Dollar zwischenzeitlich auf ein Zwei-Wochen-Hoch. Am Anleihemarkt steigen die Notierungen, die Renditen sinken also - passend zum dominierenden Zinsszenario. Die Rendite zehnjähriger Titel fällt um 7 Basispunkte auf 4,23 Prozent.

Die Befürchtung eines Überangebots belastet weiterhin die Ölpreise. Der Verkaufsdruck verstärkt sich, nachdem wider Erwarten ein Anstieg der US-Rohölvorräte gemeldet wurden. Analysten hatten eine Abnahme prognostiziert. Die Notierungen für Brent und WTI fallen um bis zu 1,8 Prozent. Der Goldpreis legt leicht zu. Das Edelmetall profitiert von der Aussicht auf niedrigere Zinsen, die das zinslos gehaltene Gold für Anleger vergleichsweise attraktiver machen würden, und auch vom erneut schwächeren Dollar.

Cisco mit Zahlen im Fokus

Die Blicke richten sich vor allem auf die nachbörslich anstehenden Zahlen von Cisco. Die Erwartungen sind hoch, insbesondere nach einem bislang starken Jahr für die Aktien des Netzwerk-Unternehmens. Vor allem die Nachfrage nach Ausrüstung, die in der Infrastruktur für künstliche Intelligenz (KI) verwendet wird, dürfte im Fokus stehen. Die Aktie verliert 0,8 Prozent.

CoreWeave reduzieren sich um fast 18 Prozent. Der Cloud-Anbieter für KI-Unternehmen verzeichnete einen höheren Quartalsverlust als erwartet, obwohl sich der Umsatz mehr als verdreifachte.

Zahlen und Ausblick des Steuerberatungsunternehmens H&R Block sind durchwachsen ausgefallen. Die Aktie fällt um 4,3 Prozent.

Die Aktien von Bullish geben zur Wochenmitte ihr Börsendebüt. Der Ausgabepreis liegt bei 37 Dollar pro Aktie. Bei 150,7 Millionen ausstehenden Aktien hätte Bullish damit eine Marktkapitalisierung von 5,6 Milliarden Dollar. Bis zur Mittagszeit wurde allerdings noch kein erster Kurs festgestellt.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 44.831,72 +0,8% 373,11 +4,5%

S&P-500 6.455,79 +0,2% 10,03 +9,6%

NASDAQ Comp 21.698,10 +0,1% 16,20 +12,3%

NASDAQ 100 23.837,61 -0,0% -1,59 +13,5%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 19:35 % YTD

EUR/USD 1,1713 +0,3% 1,1675 1,1676 +12,7%

EUR/JPY 172,46 -0,1% 172,60 172,51 +5,9%

EUR/CHF 0,9422 +0,1% 0,9415 0,9428 +0,3%

EUR/GBP 0,8630 -0,2% 0,8647 0,8642 +4,5%

USD/JPY 147,24 -0,4% 147,85 147,75 -6,0%

GBP/USD 1,3573 +0,5% 1,3500 1,3511 +7,9%

USD/CNY 7,1308 -0,0% 7,1310 7,1338 -1,1%

USD/CNH 7,1807 -0,1% 7,1850 7,1850 -2,1%

AUS/USD 0,6547 +0,3% 0,6529 0,6529 +5,5%

Bitcoin/USD 121.652,20 +1,5% 119.879,65 119.471,95 +26,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,97 63,17 -1,9% -1,20 -12,1%

Brent/ICE 65,04 66,12 -1,6% -1,08 -11,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.359,27 3.352,25 +0,2% 7,02 +27,7%

Silber 38,48 37,93 +1,5% 0,55 +31,3%

Platin 1.140,24 1.148,50 -0,7% -8,26 +31,2%

Kupfer 4,51 4,53 -0,4% -0,02 +9,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2025 12:23 ET (16:23 GMT)

Analysen zu H&R Block Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch

Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072

Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:35 SMI steckt im Sommerloch
09:11 Marktüberblick: Software-Aktien unter Druck
08:05 Rohstoffmärkte im Sog der Handelsspannungen
07:00 ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – 24‘000er-Marke auf dem Prüfstand
12.08.25 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (55%) auf Apple Inc, Meta Platforms Inc, NVIDIA Corp
12.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’459.82 19.14 BB4SOU
Short 12’688.14 13.99 U80SSU
Short 13’177.94 8.86 B7ZS2U
SMI-Kurs: 11’978.85 13.08.2025 17:30:43
Long 11’464.92 19.61 B74SQU
Long 11’201.97 13.75 B45S7U
Long 10’706.44 8.79 BUFSYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ray Dalio erwartet Entwertung aller Fiat-Währungen - und empfiehlt Gold und Bitcoin
Erholung von Rüstungsaktien: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK fester
UBS-Aktie steigt aber: Investor will sich wohl von rund 16 Millionen Aktien trennen
Ausblick: TUI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
DroneShield-Aktie: Kurssprung nach SentryCiv-Launch
RENK-Aktie zieht an: Rüstungsboom beschert weiterhin volle Auftragsbücher - Rheinmetall und HENSOLDT ungleich
Lufthansa-Aktie fester: Lufthansa prüft anscheinend Boeing-Käufe über Schweiz zur Zollentschärfung
Nach US-Inflationsdaten: Dow schlussendlich stärker -- SMI beendet Handel etwas fester -- DAX letztlich tiefer -- Asiens Börsen schliessen in Grün
Bullish vor NYSE-Debüt: Bullish-Aktien sollen über der erhöhten Preisspanne ausgegeben werden

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}