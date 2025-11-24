Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.11.2025 14:25:40
MÄRKTE USA/Wall Street freundlich erwartet - Leichte Entspannung bei KI-Aktien
Von Steffen Gosenheimer
DOW JONES--Nach den Gewinnen zum Vorwochenausklang deuten sich zum Start an der Wall Street am Montag weitere Kursgewinne an. Haupttreiber ist die seit Freitag wieder deutlich gestiegene Spekulation auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank am 10. Dezember. Zwar herrscht innerhalb des entscheidenden Offenmarktausschusses offenbar weiter Uneinigkeit, zuletzt meldete sich aber John Williams, Präsident der Fed von New York, mit der Aussage zu Wort, dass eine weitere Zinssenkung "in naher Zukunft" gerechtfertigt sein könnte. Und zwar, um die Zinsen näher an einen neutralen Bereich heranzuführen, die das Wachstum weder ankurbele noch bremse.
Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung wird am Zinsterminmarkt aktuell wieder bei 75 Prozent gesehen, verglichen mit rund 30 Prozent zur Mitte der Vorwoche. Am Anleihemarkt wird die Zehnjahresrendite mit 4,06 Prozent unverändert gesehen, sie war am Freitag um 4 Basispunkte gefallen.
Weiter Thema am Aktienmarkt ist, ob die Bewertungen im Technologiesegment vor dem Hintergrund des KI-Hypes aus dem Ruder gelaufen sind und die sogenannte KI-Blase zu platzen droht. Aktuell scheint die Sorge darüber aber eher etwas abzuebben, auch nachdem Nvidia in der Vorwoche auf breiter Front starke Zahlen präsentiert hatte.
Alphabet werden vorbörslich fast 3 Prozent höher gestellt. Die Google-Muttergesellschaft gilt mit ihrem Sprachmodul Gemini als einer der klaren KI-Gewinner unter den grossen Technologieunternehmen. Nvidia und AMD liegen ebenso rund knappes halbes Prozent im Plus wie Microsoft.
Tesla zeigen sich auf Nasdaq.com 1,8 Prozent fester. CEO Elon Musk sagte am Sonntag, der Elektroautohersteller habe bereits mehrere Millionen Chips für künstliche Intelligenz für seine Autos und Datenzentren entwickelt und strebe an, alle zwölf Monate einen neuen Chip in die Serienproduktion zu bringen.
Rüstungsaktien könnten angesichts der Ukraine-Friedensverhandlungen eher auf den Verkaufslisten stehen, ihre europäischen Pendants verzeichnen in der Breite deutlich Einbussen.
Tyson Foods geben um 0,2 Prozent nach. Der grösste US-Fleischlieferant plant die Schliessung eines grossen rindfleischverarbeitenden Werks, weil ein Mangel an Rindern die Branche unter Druck setzt.
Die Ölpreise geben ganz leicht nach vor dem Hintergrund der Diskussionen über den von den USA initiierten Friedensplan für die Ukraine. Die Entwicklungen hier seien deshalb relevant, weil mit einem möglichen Friedensabkommen von den USA verhängte Sanktionen gegen russische Ölkonzerne obsolet werden könnten. "Ein Friedensabkommen erhöht eindeutig die Wahrscheinlichkeit, dass die Sanktionen aufgehoben oder zumindest nicht streng durchgesetzt werden", so die Analysten von ING in einem Kommentar.
DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:17 % YTD
EUR/USD 1,1542 +0,2% 1,1514 1,1495 +11,2%
EUR/JPY 181,12 +0,5% 180,19 180,16 +10,6%
EUR/CHF 0,9320 +0,1% 0,9308 0,9304 -0,8%
EUR/GBP 0,8801 +0,1% 0,8788 0,8791 +6,2%
USD/JPY 156,92 +0,3% 156,50 156,72 -0,5%
GBP/USD 1,3114 +0,1% 1,3101 1,3076 +4,7%
USD/CNY 7,0766 -0,0% 7,0775 7,0844 -1,8%
USD/CNH 7,1051 -0,0% 7,1068 7,1107 -3,1%
AUS/USD 0,6458 -0,0% 0,6459 0,6432 +4,4%
Bitcoin/USD 86.274,85 -2,0% 88.011,60 83.031,00 -7,2%
ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD
WTI/Nymex 58,17 58,06 +0,2% 0,11 -18,8%
Brent/ICE 62,67 62,56 +0,2% 0,11 -16,5%
METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD
Gold 4.082,25 4.064,94 +0,4% 17,32 +54,9%
Silber 50,27 50,01 +0,5% 0,26 +73,2%
Platin 1.333,51 1.323,55 +0,8% 9,96 +51,1%
Kupfer 4,99 5,02 -0,4% -0,02 +21,5%
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags
(Angaben ohne Gewähr)
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/gos/hab
(END) Dow Jones Newswires
November 24, 2025 08:25 ET (13:25 GMT)
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
|
21.11.25
|Judge shows reluctance to break up Google ads business in US monopoly case (Financial Times)
|
21.11.25
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
20.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Alphabet C (ex Google)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Alphabet C (ex Google)-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
19.11.25
|Freundlicher Handel in New York: mittags Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.ch)
|
19.11.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 bewegt sich mittags im Plus (finanzen.ch)
|
19.11.25
|Optimismus in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
19.11.25
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
|
19.11.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|27.10.25
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|21.05.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
|11.01.24
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻
In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?
💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?
Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI leicht im Plus -- DAX legt zu -- Asiens Börsen am Montag letztlich höher -- Feiertag in Japan
Der heimische Aktienmarkt tendiert netwas fester, während das deutsche Börsenbarometer kräftige Zuschläge verbucht. In Fernost waren zum Wochenbeginn überwiegend Gewinne zu erkennen.