Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’110 0.5%  SPI 16’813 0.4%  Dow 46’300 0.3%  DAX 23’639 -0.2%  Euro 0.9342 0.0%  EStoxx50 5’458 0.0%  Gold 3’672 0.8%  Bitcoin 92’070 -0.8%  Dollar 0.7953 0.4%  Öl 66.6 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
BlackRock & Franklin Templeton: Krypto-ETF-Anträge weiter auf der Warteliste
BYD-Aktie: Umfassende Lokalisierungsstrategie - So reagiert Tesla-Konkurernt BYD auf EU-Zölle
KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Quantinuum erhält 600-Millionen-Investment - NVIDIA und Honeywell unter den Geldgebern
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Suche...
Plus500 Depot

Jefferies Financial Group Aktie 41758499 / US47233W1099

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.09.2025 18:54:39

MÄRKTE USA/Etwas fester - Einigung USA/China über Tiktok stützt Kurse

Jefferies Financial Group
54.84 CHF 0.16%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Leicht im Plus halten sich die US-Börsen am Freitag im Verlauf. Der Dow-Jones-Index gewinnt gegen Mittag (Ortszeit New York) 0,3 Prozent auf 46.264 Punkte. Der S&P-500 steigt um ebenfalls 0,3 Prozent und der Nasdaq-Composite um 0,5 Prozent. Stützend wirkt die Aussage des US-Präsidenten, er habe ein "sehr produktives" Telefonat mit seinem chinesischen Pendant Xi Jinping geführt. Dabei seien die Fentanyl-Problematik und der Ukrainekrieg erörtert worden. Überdies habe man sich auf eine Lösung für Tiktok geeinigt, sagte Präsident Trump, ohne Details zu nennen. Mit Erleichterung wird auch aufgenommen, dass das US-Repräsentantenhaus ein Haushaltsgesetz gebilligt hat, mit dem die Schliessung von Regierungseinrichtungen zum Monatsende verhindert werden soll. Allerdings muss nun der Senat noch zustimmen. Auch wegen des bevorstehenden Wochenendes agieren die Anleger vorsichtig.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist zum Wochenausklang leer.

Fedex steigen nach Zahlen - Hohe Zoll-Belastung

Bei den Einzelwerten geht es für die Fedex-Aktie um 2,8 Prozent nach oben. Der Paketdienstleister hat im ersten Geschäftsquartal mit den Zahlen und dem Ausblick die Erwartungen übertroffen. Die US-Zölle werden allerdings den Gewinn im laufenden Geschäftsjahr massiv belasten. Wie der Konzern mitteilte, schätzt er die durch die Handelspolitik der US-Regierung verursachten Belastungen auf 1 Milliarde US-Dollar.

Die Aktie des Wettbewerbers United Parcel Service (UPS) sinkt um 0,6 Prozent. Das Unternehmen hat den geplanten Kauf der mexikanischen Estafeta nach langem Bemühen aufgegeben.

Jefferies (-1,5%) profitieren nicht davon, dass die japanische Sumitomo Mitsui ihre Beteiligung an der US-Investmentbank einem Bericht des Wall Street Journal zufolge auf 20 Prozent aufstocken will.

Für die Papiere von Lennar geht es um 3,7 Prozent abwärts. Der Hausbaukonzern ist mit dem Gewinn für das dritte Geschäftsquartal hinter den Analystenprognosen zurückgeblieben.

Dollar steigt weiter

Der Dollar baut seine Vortagesgewinne aus. Der Dollar-Index klettert um 0,3 Prozent. Weiter stütze die Tatsache, dass Fed-Chairman Jerome Powell keine Dringlichkeit für weitere Zinssenkungen verbreitet habe, heisst es.

Der Goldpreis erholt sich von den jüngsten Abgaben, die Feinunze legt um 0,7 Prozent auf 3.669 Dollar zu. Das Edelmetall liegt in diesem Monat weiterhin fast 10 Prozent im Plus. Es wird erwartet, dass es auch künftig von den antizipierten US-Zinssenkungen, dem unsicheren geopolitischen Umfeld sowie von Käufen der Zentralbanken und ETF-Zuflüssen profitieren wird.

Der feste Dollar drückt erneut auf die Ölpreise. Überdies hat die EU ihre Sanktionen gegen Russland ausgeweitet. Die Notierungen für Brent und WTI reduzieren sich um bis zu 1,1 Prozent. Es bestünden ferner unverändert Bedenken hinsichtlich möglicher Störungen der russischen Lieferungen nach jüngsten ukrainischen Angriffen auf wichtige Energieinfrastrukturen und dem Aufruf von Präsident Trump an die NATO-Verbündeten, den Kauf von russischem Öl einzustellen, berichten Marktteilnehmer.

Am Anleihemarkt geht es für die Renditen weiter nach oben. Die Rendite zehnjähriger Titel verbessert sich um 4 Basispunkte auf 4,14 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 46.264,20 +0,3% 121,78 +8,5%

S&P-500 6.650,09 +0,3% 18,13 +12,8%

NASDAQ Comp 22.574,26 +0,5% 103,53 +16,4%

NASDAQ 100 24.565,07 +0,5% 110,17 +16,4%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,1745 -0,4% 1,1787 1,1851 +13,8%

EUR/JPY 173,72 -0,4% 174,40 173,39 +7,1%

EUR/CHF 0,9337 -0,0% 0,9341 0,9324 -0,5%

EUR/GBP 0,8716 +0,2% 0,8695 0,8673 +5,1%

USD/JPY 147,90 -0,1% 147,98 146,31 -5,9%

GBP/USD 1,3475 -0,6% 1,3555 1,3665 +8,3%

USD/CNY 7,1057 +0,1% 7,0969 7,0797 -1,6%

USD/CNH 7,1184 +0,1% 7,1082 7,0945 -3,1%

AUS/USD 0,6594 -0,3% 0,6613 0,6669 +6,9%

Bitcoin/USD 115.936,30 -1,2% 117.353,00 115.786,40 +24,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,08 63,57 -0,8% -0,49 -11,4%

Brent/ICE 66,69 67,44 -1,1% -0,75 -9,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.669,16 3.644,35 +0,7% 24,81 +38,9%

Silber 42,70 41,83 +2,1% 0,87 +44,9%

Platin 1.195,88 1.177,61 +1,6% 18,27 +34,5%

Kupfer 4,63 4,60 +0,5% 0,02 +12,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2025 12:55 ET (16:55 GMT)