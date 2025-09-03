|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Urabstimmung
|
03.09.2025 09:26:00
Lufthansa-Aktie fällt: Piloten bereiten sich auf Streik vor - Wandelanleihe im Millionen-Volumen angekündigt
Bei der Lufthansa machen sich die Piloten bereit für einen Streik.
Ob und wann es zu einem erneuten Pilotenstreik bei der defizitären Lufthansa-Kernmarke kommt, steht damit noch nicht fest. Zuletzt hatte die VC im Jahr 2022 einen eintägigen Streik bei der Lufthansa-Kerngesellschaft organisiert.
Zinsrisiko auf Beschäftigte verlagert
Die VC hatte Lufthansa im Mai zu Verhandlungen über die Betriebsrenten sowie zur sogenannten Übergangsversorgung aufgefordert. Die Gespräche blieben allerdings ohne Ergebnis. Betroffen sind rund 4.800 Beschäftigte. Laut Darstellung der VC hat Lufthansa kein substanzielles Angebot gemacht. Das Unternehmen hat nach Angaben eines Sprechers zunächst keine Information zum Scheitern der Gespräche erhalten. Man könne den Vorgang daher nicht kommentieren.
Bei einem Tarifabschluss im Jahr 2017 hatte sich die Piloten-Gewerkschaft darauf eingelassen, dass Lufthansa nicht mehr die absolute Höhe der Renten garantiert, sondern nur noch die Höhe der Arbeitgeberbeiträge. Das Zinsrisiko ging so auf die Beschäftigten über. Zudem wurde das durchschnittliche Alter zur Übergangsversorgung um zwei Jahre auf 60 Lebensjahre hochgesetzt. Dem Vernehmen nach blieben die Erträge hinter den damals formulierten Erwartungen zurück.
Grosskonflikt im Hintergrund
Im Hintergrund schwelt zudem ein Grosskonflikt um die verschiedenen deutschen Flugbetriebe der Lufthansa Gruppe. Der Vorstand um den Vorsitzenden Carsten Spohr hat die Betriebe City Airlines und Discover mit dem erklärten Ziel gegründet, dort zu günstigeren Tarifbedingungen zu fliegen, als bei Lufthansa Classic und ihrer Regionaltochter Lufthansa Cityline gelten.
Dafür wurden teilweise bereits Tarifverträge mit der konkurrierenden Gewerkschaft Verdi geschlossen, während die Spartengewerkschaften VC für die Piloten und Ufo für das Kabinenpersonal aussen vor blieben. Diese wollen verhindern, dass immer mehr Flugzeuge und damit Arbeitsplätze zu den jüngeren und kostengünstigeren Betrieben verlagert werden.
Lufthansa kündigt Wandelanleihe im Volumen von 600 Millionen Euro an
Die Deutsche Lufthansa AG hat die Ausgabe von Wandelanleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 600 Millionen Euro angekündigt. Die unbesicherten und nicht nachrangigen Anleihen mit Endfälligkeit im September 2032 werden ausschliesslich institutionellen Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Die Bezugsrechte der Aktionäre sollen ausgeschlossen werden, wie der Airline-Konzern mitteilte.
Die neuen Anleihen werden zu 100 Prozent des Nennbetrags ausgegeben. Anstelle periodischer Zinszahlungen werden die Anleihen am 10. September 2032 zu ihrem aufgezinsten Rückzahlungsbetrag zurückgezahlt. Dieser wird zwischen 100,9 Prozent und 104,5 Prozent des Nennbetrags liegen. Die finalen Bedingungen der neuen Anleihen werden voraussichtlich im Laufe des Tages festgesetzt.
Mit dem Erlös plant der Konzern, seine bis 2025 fälligen Wandelanleihen zurückzukaufen und bestehende Verbindlichkeiten zu refinanzieren.
Lufthansa-Papiere büssen im XETRA-Handel zur Wochenmitte zeitweise um 2,69 Prozent ein auf 7,52 Euro.
awp international / DOW JONES
Weitere Links:
Analysen zu Lufthansa AG
|27.08.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|27.08.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|20.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|27.08.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|07.07.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|01.07.25
|Lufthansa Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.25
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|25.06.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.25
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX mit Stabilisierung - Märkte in Fernost schliessen mit Abschlägen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte freundlicher, während auch der deutsche Leitindex wieder zulegen kann. Unterdessen ging es für die asiatischen Indizes am Mittwoch nach unten.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}