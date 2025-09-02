Lombard Odier IM übernimmt niederländischen Vermögensverwalter Ownership Capital

Genf (awp) - Lombard Odier Investment Managers (LOIM) hat eine Absichtserklärung zur Übernahme des niederländischen Vermögensverwalters Ownership Capital unterzeichnet. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Vereinbarung und behördlicher Genehmigungen, wie der Asset Manager am Dienstag mitteilte. Angaben zum Übernahmepreis machte LOIM nicht.

Ownership Capital mit Sitz in den Niederlanden ist den Angaben zufolge seit 2008 auf langfristige Aktienstrategien spezialisiert. Der Investmentansatz kombiniere die Analyse wesentlicher Nachhaltigkeitsfaktoren mit aktiver Eigentümerbeteiligung.

Mit dem Zusammenschluss steigt das nachhaltig ausgerichtete verwaltete Vermögen von LOIM nach eigenen Angaben auf über 10 Milliarden US-Dollar. Insgesamt verwaltet die Gesellschaft rund 78 Milliarden US-Dollar in den Bereichen Kerninvestments, alternative Anlagen und Nachhaltigkeit.

