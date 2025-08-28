Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'206 0.0%  SPI 16'936 -0.1%  Dow 45'471 -0.2%  DAX 24'050 0.0%  Euro 0.9360 0.3%  EStoxx50 5'398 0.1%  Gold 3'411 0.4%  Bitcoin 90'769 1.8%  Dollar 0.8021 0.0%  Öl 67.6 -0.2% 
Quartalszahlen im Blick 28.08.2025 17:13:00

Li Auto-Aktie fällt in Hongkong: BYD-Konkurrent Li Auto verdient weniger - Umsatz rückläufig

Li Auto-Aktie fällt in Hongkong: BYD-Konkurrent Li Auto verdient weniger - Umsatz rückläufig

Der chinesische E-Autobauer Li Auto hat am Donnerstag seine Quartalszahlen vorgelegt. So bewegt sich die Aktie.

Der Gewinn von Li Auto ist im zweiten Quartal 2025 gefallen. Das EPS bezifferte das der BYD-Konkurrent im Berichtszeitraum auf 1,03 RMB je Aktie, nach einem Gewinn von 1,05 RMB je Aktie im Vorjahreszeitraum.

Umsatzseitig stand bei Li Auto im zweiten Quartal ein Wert von 30,2 Milliarden RMB in den Büchern. Das war weniger als im Vorjahr, als das Unternehmen noch 31,7 Milliarden RMB umgesetzt hatte.

An der Börse in Hongkong verlor die Li Auto-Aktie am Donnerstag letztlich 3,56 Prozent auf 88,15 HKD. Die American Depositary Receipts des chinesischen Elektrofahrzeugherstellers gewinnen im NASDAQ-Handel jedoch zeitweise 4,58 Prozent auf 23,64 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

