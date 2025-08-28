|Kurse + Charts + Realtime
28.08.2025 17:13:00
Li Auto-Aktie fällt in Hongkong: BYD-Konkurrent Li Auto verdient weniger - Umsatz rückläufig
Der chinesische E-Autobauer Li Auto hat am Donnerstag seine Quartalszahlen vorgelegt. So bewegt sich die Aktie.
Li Auto ist im zweiten Quartal 2025 gefallen. Das EPS bezifferte das der BYD-Konkurrent im Berichtszeitraum auf 1,03 RMB je Aktie, nach einem Gewinn von 1,05 RMB je Aktie im Vorjahreszeitraum.
Umsatzseitig stand bei Li Auto im zweiten Quartal ein Wert von 30,2 Milliarden RMB in den Büchern. Das war weniger als im Vorjahr, als das Unternehmen noch 31,7 Milliarden RMB umgesetzt hatte.
An der Börse in Hongkong verlor die Li Auto-Aktie am Donnerstag letztlich 3,56 Prozent auf 88,15 HKD. Die American Depositary Receipts des chinesischen Elektrofahrzeugherstellers gewinnen im NASDAQ-Handel jedoch zeitweise 4,58 Prozent auf 23,64 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com,Haggardous50000 / Shutterstock.com
