Einstiges Buffett-Investment 28.08.2025 15:36:00

Snowflake-Aktie zieht zweistellig an: Snowflake vermeldet in Q2 Gewinn - Umsatz gestiegen

Das KI-Unternehmen Snowflake hat am Mittwoch nach Handelsschluss in den USA die Bilanz für das zweite Quartal seines Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht.

Snowflake
186.55 CHF 15.46%
Kaufen Verkaufen
Im abgelaufenen Jahresviertel erzielte Snowflake ein EPS in Höhe von 0,38 US-Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Verlust von 0,950 US-Dollar je Aktie vermeldet wurde. Analysten hatten für den Berichtszeitraum nun durchschnittliche mit einem Quartalsgewinn in Höhe von 0,267 US-Dollar je Aktie gerechnet.

Der Umsatz des KI-Unternehmens belief sich im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2026 auf 1,14 Milliarden US-Dollar. Das war mehr als im Vorjahreszeitraum, als Snowflake 868,8 Millionen US-Dollar umgesetzt hatte. Die Expertenschätzungen von 1,09 Milliarden US-Dollar wurden damit geschlagen.

Im Handel an der NYSE zeigt sich die Snowflake-Aktie am Donnerstag stellenweise 13,6 Prozent höher bei 227,65 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Snowflake-Aktie deutlich höher: Snowflake steigert Umsatz und Gewinn
Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot
Snowflake-Aktie steigt nach überraschend positiven Quartalsergebnissen kräftig

Bildquelle: Sundry Photography / Shutterstock.com

