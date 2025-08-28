Snowflake-Aktie zieht zweistellig an: Snowflake vermeldet in Q2 Gewinn - Umsatz gestiegen

Im abgelaufenen Jahresviertel erzielte Snowflake ein EPS in Höhe von 0,38 US-Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Verlust von 0,950 US-Dollar je Aktie vermeldet wurde. Analysten hatten für den Berichtszeitraum nun durchschnittliche mit einem Quartalsgewinn in Höhe von 0,267 US-Dollar je Aktie gerechnet.

Der Umsatz des KI-Unternehmens belief sich im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2026 auf 1,14 Milliarden US-Dollar. Das war mehr als im Vorjahreszeitraum, als Snowflake 868,8 Millionen US-Dollar umgesetzt hatte. Die Expertenschätzungen von 1,09 Milliarden US-Dollar wurden damit geschlagen.

Im Handel an der NYSE zeigt sich die Snowflake-Aktie am Donnerstag stellenweise 13,6 Prozent höher bei 227,65 US-Dollar.

