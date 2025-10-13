Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
13.10.2025 16:29:00
Komax Aktie News: Komax tendiert am Nachmittag tiefer
Die Aktie von Komax gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Komax-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 64,80 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für die Komax-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 64,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 17'188 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Komax-Aktie bei 64,80 CHF. Bei 65,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 5'256 Komax-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2025 auf bis zu 138,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 112,96 Prozent Plus fehlen der Komax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 64,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Komax-Aktie liegt somit 0,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 CHF an Komax-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,900 CHF aus.
Am 10.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Komax veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 16.03.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 8,66 CHF je Komax-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Komax-Aktie
Komax-Aktie bricht ein: Nach Halbjahresverlust weiterer Stellenabbau geplant
Komax: GV stimmt allen Anträgen zu - Aktie im Minus
Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verliert am Freitagnachmittag
Nachrichten zu Komax AG
|
16:29
|Komax Aktie News: Komax tendiert am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
12:29
|Komax Aktie News: Komax am Mittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|Komax Aktie News: Komax zeigt sich am Montagvormittag gestärkt (finanzen.ch)
|
10.10.25
|SPI-Wert Komax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Komax von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
03.10.25
|SPI-Titel Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Komax von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
26.09.25
|SPI-Titel Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Komax von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)