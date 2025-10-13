Komax Aktie News: Komax tendiert am Nachmittag tiefer

Um 16:28 Uhr ging es für die Komax-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 64,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 17'188 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Komax-Aktie bei 64,80 CHF. Bei 65,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 5'256 Komax-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2025 auf bis zu 138,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 112,96 Prozent Plus fehlen der Komax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 64,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Komax-Aktie liegt somit 0,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 CHF an Komax-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,900 CHF aus.

Am 10.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Komax veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 16.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 8,66 CHF je Komax-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Komax-Aktie

Komax-Aktie bricht ein: Nach Halbjahresverlust weiterer Stellenabbau geplant

Komax: GV stimmt allen Anträgen zu - Aktie im Minus

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verliert am Freitagnachmittag