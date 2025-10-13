Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’473 -0.1%  SPI 17’200 -0.1%  Dow 45’915 1.0%  DAX 24’361 0.5%  Euro 0.9310 0.0%  EStoxx50 5’560 0.5%  Gold 4’099 2.0%  Bitcoin 91’845 -0.6%  Dollar 0.8053 0.5%  Öl 63.7 2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
PSI Software-Aktie hebt ab: Warburg Pincus will PSI Software für rund 700 Millionen Euro übernehmen
Dollar holt Verluste wieder auf - Das ist der Grund
Ohne Musk keine Tesla-Aktie? Vorstand erklärt, warum Elon Musk unverzichtbar ist
Gold nimmt Rekordjagd wieder auf - Zollstreit im Fokus
Bitcoin-Treasuries im Trend - Bitwise-CIO sieht Kaufzeitpunkt gekommen
Suche...
Plus500 Depot

Komax Aktie 1070215 / CH0010702154

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.10.2025 16:29:00

Komax Aktie News: Komax tendiert am Nachmittag tiefer

Komax Aktie News: Komax tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Komax gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Komax-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 64,80 CHF.

Komax
65.13 CHF -2.53%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für die Komax-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 64,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 17'188 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Komax-Aktie bei 64,80 CHF. Bei 65,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 5'256 Komax-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2025 auf bis zu 138,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 112,96 Prozent Plus fehlen der Komax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 64,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Komax-Aktie liegt somit 0,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 CHF an Komax-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,900 CHF aus.

Am 10.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Komax veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 16.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 8,66 CHF je Komax-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Komax-Aktie

Komax-Aktie bricht ein: Nach Halbjahresverlust weiterer Stellenabbau geplant

Komax: GV stimmt allen Anträgen zu - Aktie im Minus

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verliert am Freitagnachmittag

Nachrichten zu Komax AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten