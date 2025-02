KI-Offensive: Meta-Aktie steigt nach Spekulationen um Mega-Investition

• Meta Platforms investiert in KI• Bau eines KI-Rechenzentrums für Milliarden US-Dollar geplant?• Meta-Aktie steigt

Künstliche Intelligenz ist nach wie vor in aller Munde - zahlreiche Unternehmen sind bereits vor einiger Zeit auf den KI-Zug aufgesprungen und investieren Milliardenbeträge in diesem Bereich. Um seine KI-Projekte weiter zu verfolgen, plant nun auch die Facebook-Mutter Meta Platforms offenbar den Bau eines neuen Rechenzentrums im Wert von rund 200 Milliarden US-Dollar, wie The Information jüngst berichtete. Demnach soll der Konzern bereits potenzielle Standorte wie etwa Louisiana, Wyoming oder Texas ausgemacht haben, schrieb das Nachrichtenportal unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Wie Reuters berichtete, habe ein Meta-Sprecher den Bericht allerdings dementiert. Demzufolge seien die Pläne für Rechenzentren und Investitionen in diesem Bereich bereits bekannt gegeben worden und alles darüber hinaus sei "reine Spekulation". Erst Anfang des Jahres hatte Meta-CEO Mark Zuckerberg angekündigt, im Laufe des Jahres bis zu 65 Milliarden US-Dollar in den Ausbau der KI-Infrastruktur stecken zu wollen.

Meta-Aktie profitiert

Anleger nahmen die Nachricht dennoch positiv auf und schickten die Meta Platforms-Aktie am Mittwoch um 3,18 Prozent nach oben auf 678,61 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch