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07.11.2026 05:49:16
Interface Inc. Bottom Line Drops In Q3
(RTTNews) - Interface Inc. (IFSIA) revealed a profit for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $39.22 million, or $0.67 per share. This compares with $46.15 million, or $0.78 per share, last year.
Excluding items, Interface Inc. reported adjusted earnings of $39.9 million or $0.68 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 0.6% to $366.74 million from $364.53 million last year.
Interface Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $39.22 Mln. vs. $46.15 Mln. last year. -EPS: $0.67 vs. $0.78 last year. -Revenue: $366.74 Mln vs. $364.53 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 1.440 B To $ 1.455 B
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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