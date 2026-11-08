Sui: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet

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Gestern vor 1 Jahr war ein Sui 2.141 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in SUI investiert hätte, hätte er nun 46.70 Sui im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 39.96 USD, da sich der Wert eines Coins am 07.11.2026 auf 0.8557 USD belief. 2Damit hätte sich die Investition um 60.04 Prozent vermindert.

Am 18.08.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.6519 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 10.11.2025 bei 2.163 USD.

Redaktion Finanzen.net