Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’797 -1.1%  SPI 20’832 -1.2%  Dow 51’286 -0.5%  DAX 25’820 -1.9%  Euro 0.9135 -0.3%  EStoxx50 6’170 -1.0%  Gold 4’066 -0.6%  Bitcoin 62’264 0.6%  Dollar 0.8198 0.0%  Öl 98.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Gold vs. Bitcoin: CZ entfacht viralen Schlagabtausch mit Peter Schiff
Sui: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet
So viel hätte eine Investition in Aptos von vor 1 Jahr gekostet
Weltbank-Prognose für 2026: Warum Energie und Edelmetalle deutlich teurer werden
Gold, Öl & Co. in KW 45: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Suche...
ETF Sparplan
Performance der Anlage 08.11.2026 11:03:09

So viel hätte eine Investition in Aptos von vor 1 Jahr gekostet

So viel hätte eine Investition in Aptos von vor 1 Jahr gekostet

Bei einem frühen Aptos-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Gestern vor 1 Jahr war ein Aptos 3.163 USD wert. Bei einem APT-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3’161.24 Aptos in seinem Portfolio. Da sich der Wert von Aptos am 07.11.2026 auf 0.6012 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’900.60 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80.99 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.5138 USD und wurde am 30.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 10.11.2025 erreicht und liegt bei 3.295 USD.

Redaktion Finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs
Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?