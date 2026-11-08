So viel hätte eine Investition in Aptos von vor 1 Jahr gekostet

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Gestern vor 1 Jahr war ein Aptos 3.163 USD wert. Bei einem APT-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3’161.24 Aptos in seinem Portfolio. Da sich der Wert von Aptos am 07.11.2026 auf 0.6012 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’900.60 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80.99 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.5138 USD und wurde am 30.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 10.11.2025 erreicht und liegt bei 3.295 USD.

Redaktion Finanzen.net