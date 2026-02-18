Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
18.02.2026 13:24:11

Insulet Corp. Q4 Sales Increase

Insulet
194.40 CHF 1.86%
(RTTNews) - Insulet Corp. (PODD) revealed a profit for fourth quarter of $101.6 million

The company's earnings totaled $101.6 million, or $1.44 per share. This compares with $102.9 million, or $1.39 per share, last year.

Excluding items, Insulet Corp. reported adjusted earnings of $109.2 million or $1.55 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 31.2% to $783.8 million from $597.5 million last year.

Insulet Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $101.6 Mln. vs. $102.9 Mln. last year. -EPS: $1.44 vs. $1.39 last year. -Revenue: $783.8 Mln vs. $597.5 Mln last year.