Insulet Aktie 2941247 / US45784P1012
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.02.2026 13:24:11
Insulet Corp. Q4 Sales Increase
(RTTNews) - Insulet Corp. (PODD) revealed a profit for fourth quarter of $101.6 million
The company's earnings totaled $101.6 million, or $1.44 per share. This compares with $102.9 million, or $1.39 per share, last year.
Excluding items, Insulet Corp. reported adjusted earnings of $109.2 million or $1.55 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 31.2% to $783.8 million from $597.5 million last year.
Insulet Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $101.6 Mln. vs. $102.9 Mln. last year. -EPS: $1.44 vs. $1.39 last year. -Revenue: $783.8 Mln vs. $597.5 Mln last year.
Nachrichten zu Insulet Corp Shs
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Insulet gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Insulet vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Insulet zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)