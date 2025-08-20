Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’227 0.1%  SPI 16’984 0.2%  Dow 44’922 0.0%  DAX 24’352 -0.3%  Euro 0.9401 0.0%  EStoxx50 5’482 0.0%  Gold 3’326 0.3%  Bitcoin 91’920 0.9%  Dollar 0.8075 0.0%  Öl 66.5 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
So lukrativ wäre eine Binance Coin-Investition von vor 3 Jahren gewesen
So hätte sich ein Investment in Tron von vor 3 Jahren ausgezahlt
QIAGEN-Analyse: So bewertet Deutsche Bank AG die QIAGEN-Aktie
Krypto-Studie: Bis Ende 2025 könnte der Bitcoin auf 200'000 US-Dollar klettern
DroneShield-Aktie unter Druck: Abgang von Grossaktionär und Gewinnmitnahmen
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Jahresziele bestätigt 20.08.2025 11:36:36

Implenia-Aktie mit Kurssprung: Gewinn steigert

Implenia-Aktie mit Kurssprung: Gewinn steigert

Implenia ist im ersten Halbjahr weiter gewachsen und hat dabei kräftig mehr verdient.

Implenia
61.21 CHF 8.14%
Kaufen Verkaufen
Zudem kam eine Reihe von neuen Aufträgen herein, was das Orderbuch anschwellen liess. An den Gesamtjahreszielen hielt der Baukonzern fest.

Von Januar bis Juni stieg der Umsatz um 6,6 Prozent auf 1,86 Milliarden Franken, wie Implenia am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab. Die Wachstumsdynamik sei erfreulich, schrieb der grösste Schweizer Baukonzern.

Der Betriebsgewinn (EBIT) kletterte um 12,9 Prozent auf 57,0 Millionen Franken. Alle Divisionen hätten zur EBIT-Steigerung beigetragen, hiess es. Die Betriebsgewinnmarge verbesserte sich auf 3,1 Prozent von 2,9 Prozent im Vorjahressemester.

Gewinnsprung unter dem Strich

Unter dem Strich klingelten die Kassen: Der Konzerngewinn sprang um über ein Viertel auf 33,3 Millionen Franken nach oben.

Mit den Zahlen hat Implenia die Erwartungen der Finanzgemeinde gemäss AWP-Konsens beim Umsatz und EBIT übertroffen, bei der EBIT-Marge und beim Reingewinn dagegen leicht verfehlt.

Das gute Geschäftsergebnis im ersten Halbjahr widerspiegle auch die bessere Marktlage, erklärte der neue Konzernchef Jens Vollmar, der sein Amt am 1. April von André Wyss übernahm: "Unser Fokus auf Bereiche mit attraktivem Wachstums- und Margenpotenzial zahlt sich aus."

Alle Divisionen mit mehr EBIT

Die Division Buildings, welche Spezialhochbauten wie beispielsweise Rechenzentren erstellt und die Immobiliensparte umfasst, erhöhte ihren EBIT um knapp 15 Millionen auf 41,5 Millionen Franken. Zur Steigerung hätten der Hochbau, die Immobilientransaktionen sowie die Beteiligung an der Immobiliengesellschaft Cham Swiss Properties beigetragen.

Die Division Civil Engineering (Infrastruktur und Tunnel) legte bei der Profitabilität ebenfalls zu. So wuchs der EBIT auf 15,9 Millionen Franken nach 14,4 Millionen im Vorjahr.

Die Service-Division steigerte ihren EBIT um 0,6 Millionen auf 9,3 Millionen Franken. Der Immobiliendienstleister Wincasa gewann im Mandatsgeschäft neue Kunden.

Riesige Investitionen winken in Deutschland

Die Marktlage in den wichtigen Ländern habe sich verbessert, schrieb Implenia: "Insbesondere in der Schweiz erhöhen sinkende Zinsen die Investitionsbereitschaft im Immobilienmarkt."

Und die deutsche Bundesregierung habe im März einen Infrastrukturplan von 500 Milliarden Euro über die nächsten zwölf Jahre angekündigt. Damit will Deutschland die Verkehrs- und Energieinfrastruktur verbessern sowie Bauten für Gesundheit, Forschung und Ausbildung errichten.

Zudem werden in Europa grosse Investitionen in die Verteidigungs- und Dateninfrastruktur getätigt. "Implenia will in den kommenden Jahren von diesen Marktentwicklungen profitieren", erklärte der Konzern.

Jahresziele bestätigt

Bereits im ersten Halbjahr konnte Implenia einige Grossaufträge an Land ziehen. Insgesamt wuchs der Auftragsbestand, der die Grundlage für das künftige Geschäft ist, um 9,8 Prozent auf 7,8 Milliarden Franken.

An den Zielen hielt der Konzern fest: So peilt Implenia im gesamten Geschäftsjahr 2025 einen EBIT von rund 140 Millionen Franken an nach 130,5 Millionen im Vorjahr. Mittelfristig will das Unternehmen eine EBIT-Marge von über 4,5 Prozent und eine Eigenkapitalquote von 25 Prozent erreichen.

Im SIX-Handel notiert die Implenia-Aktie zeitweise 5,24 Prozent fester bei 60,20 Franken.

jb/ra

Zürich (awp)

Weitere Links:

Alcon-Aktie: Bescheidenes Wachstum - schlechtere Rentabilität
Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus
Krypto-Studie: Bis Ende 2025 könnte der Bitcoin auf 200`000 US-Dollar klettern

Bildquelle: Marlon Trottmann / Shutterstock.com,Implenia AG

Nachrichten zu Implenia AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten