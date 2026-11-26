|
26.11.2026 23:27:05
IBT Files EU Approval Request For IBP-9414
(RTTNews) - Infant Bacterial Therapeutics AB (IBT-B.ST) announced on Thursday that it has submitted a Marketing Authorisation Application to the European Medicines Agency (EMA) for its drug candidate IBP-9414, marking a significant step towards potential commercialisation across the European market.
The application is under the EMA's centralized review, with a decision expected in about 18 months, followed by European Commission approval.
IBP-9414 has previously received Orphan Drug Designation from the EMA. The candidate is being developed to address medical conditions affecting premature infants. Results from its Phase 3 Connection study showed a 27 percent reduction in all-cause mortality compared with placebo.
IBT-B.ST closed Thursday's trading at SEK 66.70, down SEK 3.20 or 4.58 percent on the Nasdaq Stockholm.
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.