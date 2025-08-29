Highlight-Gruppe erzielt weniger Umsatz und hohem Verlust im Halbjahr - HLEE mit roten Zahlen

Die Kennzahlen hätten sich wie erwartet entwickelt, so Highlight Communications

Der Umsatz sank um 14,4 Prozent auf 156,5 Millionen Franken, wie die Gruppe am Freitag bekannt gab, an der die an der Schweizer Börse kotierte Highlight Event & Entertainment (HLEE) die Mehrheit hält. Der Rückgang sei "produktionsbedingt", hiess es.

Während die Erlöse im Segment Film mit 101,2 Millionen Franken nahezu unverändert geblieben seien, sanken sie im Segment Sport und Event um fast ein Drittel auf 55,3 Millionen.

Einmalige Sondereffekte im Bereich Sport und Event und ausserordentliche operative Kosten drücken das operative Ergebnis auf der Stufe EBIT auf minus 27,6 Millionen Franken. Im Vorjahr hatte der Fehlbetrag nur 5,8 Millionen Franken betragen.

Am Ende der Erfolgsrechnung stand ein ebenfalls deutlich höherer Verlust von 30,9 Millionen Franken. Das Unternehmen bezeichnet die eigene Finanzlage mit einer auf 20,0 Prozent gesunkenen Eigenkapitalquote als "unverändert gut".

Für das zweite, traditionell stärkere Halbjahr werde eine "wesentliche" Verbesserung der Resultate erwartet, hiess es weiter. Denn die Sonderkosten würden weitgehend wegfallen und der Umsatz werde sich positiv entwickeln.

HLEE rutscht tiefer in die roten Zahlen

Die Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) hat im ersten Semester 2025 weniger Umsatz erzielt und einen deutlich höheren Verlust geschrieben.

Der Umsatz sank um 14,4 Prozent auf 156,5 Millionen Franken, wie die Gruppe am Freitag bekannt gab. Während die Erlöse im Segment Film mit 101,2 Millionen Franken nahezu unverändert geblieben seien, sanken sie im Segment Sport und Event aufgrund von einmaligen Sondereffekten auf 25,2 Millionen.

Ebenfalls wegen Sondereffekten resultierte ein operativer Verlust (EBIT) von 31,0 Millionen Franken. Im Vorjahr hatte der Fehlbetrag nur 9,9 Millionen Franken betragen.

Am Ende der Erfolgsrechnung stand ein ebenfalls deutlich höherer Verlust von 35,7 Millionen Franken. Die Eigenkapitalquote lag zur Jahresmitte noch bei 22,4 Prozent, nach 26,3 Prozent Ende 2024.

Für das zweite, traditionell stärkere Halbjahr werde eine "wesentliche" Verbesserung der Resultate erwartet, hiess es weiter. Denn die Sonderkosten würden weitgehend wegfallen und der Umsatz werde sich positiv entwickeln.

Pratteln BL (awp)