24.08.2025 19:30:24
EQS-Adhoc: Beabsichtigte Änderungen in der Konzernstruktur auf der Ebene der Mehrheitsaktionärin Highlight Event and Entertainment AG
|
EQS-Ad-hoc: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäss Artikel 17 MAR
Pratteln, 24. August 2025
Beabsichtigte Änderungen in der Konzernstruktur auf der Ebene der Mehrheitsaktionärin Highlight Event and Entertainment AG
Highlight Event and Entertainment AG ("HLEE"), die Mehrheitsaktionärin der Highlight Communications AG, beabsichtigt, eine Kapitalerhöhung durchzuführen, im Rahmen derer die neue Investorin, CSL Mindset Ltd., nach Erfüllung bestimmter Bedingungen durch eine Kapitalbeteiligung von CHF 300 Millionen eine Mehrheitsbeteiligung erwerben soll.
Heute haben die HLEE und die grössten Aktionäre von HLEE einen Commitment Letter ("Commitment Letter") mit der CSL Mindset Ltd. ("Investorin"), BVI, einer Gesellschaft, an der die Clementy Schuman Legacy Foundation und ein privater Investor beteiligt ist, abgeschlossen. Der Commitment Letter sieht eine Eigenkapitalbeteiligung der Investorin in Höhe von CHF 300 Millionen vor ("Committed Investment"), was 25 Millionen HLEE-Aktien entspricht.
Die Kapitalerhöhung auf der Ebene der HLEE dient der Stärkung der Bilanz von HLEE, der Erhöhung des Eigenkapitals, der Reduktion der Verbindlichkeiten sowie der Optimierung der Konzernstruktur. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung und abhängig von der Ausübung von Bezugsrechten wird erwartet, dass die Investorin eine Mehrheitsbeteiligung an HLEE halten wird.
Der Vollzug der Transaktion steht auch unter dem Vorbehalt des Abschlusses eines Relationship and Shareholders' Agreement ("Relationship Agreement") zwischen HLEE und der Investorin, deren wesentliche Bedingungen bereits im Commitment Letter vorab vereinbart wurden.
Die Transaktion steht unter weiteren Bedingungen, unter anderem dem Nachweis genügender Mittel durch die Investorin, der Erteilung der üblichen behördlichen und kartellrechtlichen Genehmigungen, der erforderlichen Gesellschaftsbeschlüsse auf Ebene der HLEE sowie der Zustimmung der Schweizer Übernahmekommission zur Vornahme bestimmter Änderungen in der Satzung der HLEE.
Weitere Informationen:
HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG
Ende der Insiderinformation
24.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Highlight Communications AG
|Netzibodenstrasse 23b
|4133 Pratteln
|Schweiz
|Telefon:
|+41 61 816 96 96
|Fax:
|+41 61 816 67 67
|E-Mail:
|ir@hlcom.ch
|Internet:
|www.hlcom.ch
|ISIN:
|CH0006539198
|WKN:
|920299
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2187810
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2187810 24.08.2025 CET/CEST