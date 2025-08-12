Handel in New York: S&P 500 nachmittags in Grün

Am Dienstag tendiert der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE 1.04 Prozent höher bei 6’439.61 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 49.876 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.436 Prozent stärker bei 6’401.21 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6’373.45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6’439.87 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’385.76 Zählern.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, den Stand von 6’259.75 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2025, stand der S&P 500 noch bei 5’844.19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2024, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5’344.39 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 legte der Index bereits um 9.73 Prozent zu. Bei 6’439.87 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’835.04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Hanesbrands (+ 26.29 Prozent auf 6.10 USD), United Airlines (+ 9.44 Prozent auf 97.76 USD), Delta Air Lines (+ 8.21 Prozent auf 57.89 USD), Alaska Air Group (+ 8.02 Prozent auf 55.24 USD) und NXP Semiconductors (+ 7.06 Prozent auf 219.65 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Cardinal Health (-7.65 Prozent auf 145.60 USD), CoStar Group (-4.06 Prozent auf 88.74 USD), CME Group A (-3.30 Prozent auf 276.32 USD), The Mosaic (-3.02 Prozent auf 31.52 USD) und American Water Works (-2.67 Prozent auf 141.67 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 17’683’274 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.826 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

2025 weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

