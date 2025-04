Handel in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach

Zum Handelsschluss gab der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 2.46 Prozent auf 17’808.30 Punkte nach. Zuvor eröffnete der Index bei 18’023.01 Zählern und damit 1.29 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18’258.09 Punkte).

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 17’592.92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’043.08 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 21.03.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19’753.97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.01.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21’566.51 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 17’037.65 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2025 bereits um 15.10 Prozent zurück. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 22’222.61 Punkte. Bei 16’542.20 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Microchip Technology (+ 2.26 Prozent auf 39.43 USD), The Kraft Heinz Company (+ 1.63 Prozent auf 29.94 USD), Netflix (+ 1.53 Prozent auf 987.91 USD), Lululemon Athletica (+ 1.13 Prozent auf 253.91 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (+ 0.72 Prozent auf 94.36 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Constellation Energy (-6.81 Prozent auf 192.61 USD), Tesla (-5.75 Prozent auf 227.50 USD), Atlassian (-4.89 Prozent auf 192.84 USD), Charter A (-4.88 Prozent auf 322.43 USD) und Palo Alto Networks (-4.56 Prozent auf 160.05 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 65’087’216 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2.569 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7.51 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

