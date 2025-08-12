Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende im Plus

Schlussendlich erhöhte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1.33 Prozent auf 23’839.20 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0.531 Prozent höher bei 23’651.61 Punkten, nach 23’526.63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 23’524.28 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23’849.50 Zählern.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, den Wert von 22’780.60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 20’868.15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 18’542.03 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 13.65 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 23’849.50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’542.20 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit NXP Semiconductors (+ 7.26 Prozent auf 220.05 USD), ON Semiconductor (+ 6.18 Prozent auf 50.01 USD), Microchip Technology (+ 5.82 Prozent auf 64.50 USD), Intel (+ 5.62 Prozent auf 21.81 USD) und Fortinet (+ 5.23 Prozent auf 78.47 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Axon Enterprise (-6.12 Prozent auf 768.57 USD), CoStar Group (-4.37 Prozent auf 88.46 USD), Verisk Analytics A (-2.77 Prozent auf 260.00 USD), Paychex (-2.60 Prozent auf 134.99 USD) und O Reilly Automotive (-1.65 Prozent auf 101.89 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 34’116’443 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 3.826 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 7.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5.84 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch