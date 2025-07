Optimismus in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

Schlussendlich stand im NYSE-Handel ein Plus von 0.52 Prozent auf 44’484.49 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 17.723 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.231 Prozent schwächer bei 44’152.74 Punkten, nach 44’254.78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 44’558.05 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 44’200.04 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0.312 Prozent aufwärts. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 17.06.2025, bei 42’215.80 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2025, wies der Dow Jones 39’142.23 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 17.07.2024, wies der Dow Jones 41’198.08 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 4.94 Prozent aufwärts. 45’054.36 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 36’611.78 Zählern.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Travelers (+ 3.81 Prozent auf 261.81 USD), Walt Disney (+ 1.99 Prozent auf 122.21 USD), Coca-Cola (+ 1.91 Prozent auf 70.59 USD), Home Depot (+ 1.70 Prozent auf 307.85 EUR) und JPMorgan Chase (+ 1.43 Prozent auf 289.90 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen UnitedHealth (-1.51 Prozent auf 288.07 USD), Merck (-1.10 Prozent auf 81.52 USD), Johnson Johnson (-1.09 Prozent auf 162.98 USD), Verizon (-0.73 Prozent auf 40.95 USD) und Goldman Sachs (-0.42 Prozent auf 705.84 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 37’124’860 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3.610 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8.83 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

