|
14.10.2025 06:30:36
Givaudan bleibt nach neun Monaten auf Wachstumskurs
Vernier (awp) - Givaudan hat in den ersten neun Monaten 2025 mehr umgesetzt als im Vorjahresperiode. Allerdings kühlte sich die Wachstumsdynamik im Jahresverlauf etwas ab.
Der Umsatz stieg von Januar bis September um 1,7 Prozent auf 5,74 Milliarden Franken, wie der Anbieter von Aromen und Duftstoffen für Lebensmittel, Parfüms, Haushalts- und Körperpflegeartikel am Dienstag mitteilte. Organisch, also bereinigt um Zu- und Verkäufe sowie Währungseinflüsse, legte Givaudan um 5,7 Prozent zu.
Mit einem Plus von 4,4 Prozent hat sich das organische Wachstum im dritten Quartal etwas abgeschwächt. Im ersten Halbjahr war Givaudan organisch noch um 6,3 Prozent gewachsen.
Im Rahmen der Guidance - über den Erwartungen
Die mittelfristig angestrebte Bandbreite für das organische Wachstum von 4 bis 5 Prozent wurde damit aber immer noch gut erreicht. Die Analysten hatten im Vorfeld gemäss AWP-Konsens mit einem Wachstum von 4,1 Prozent gerechnet.
Givaudan verweist auf ein anhaltend gutes Volumenwachstum. Der Geschäftsbetrieb und die globale Lieferkette hätten auf einem hohen Niveau gehalten werden können.
Preiserhöhungen infolge gestiegener Inputkosten
Höheren Inputkosten im laufenden Jahr, einschliesslich Zöllen, will das Genfer Unternehmen über Preiserhöhungen an die Kunden weitergeben. Dadurch soll der Anstieg der Inputkosten vollständig ausgeglichen werden.
Die im Rahmen des noch bis Ende 2025 andauernden Fünfjahreszyklus geltende Zielsetzung eines organischen Umsatzwachstums von mindestens 4 bis 5 Prozent pro Jahr wurde bestätigt. Zudem soll der Free Cash Flow weiterhin mindestens 12 Prozent des Umsatzes betragen.
jl/an/ls
ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg
In der BX Swiss Bloggerlounge am Börsentag Zürich 2025 diskutieren Helga Bächler von liebefinanzen.ch, Angela Mygind (MissFinance) und Olivia Hähnel (BX Swiss) über zwei Strategien mit dem gleichen Ziel: finanzielle Freiheit. Im Gespräch geht es um die entscheidende Frage: 👉 Ist passives Investieren mit ETFs wirklich der bessere Weg oder lohnt sich aktives Stock-Picking doch mehr?
💬 Themen im Überblick:
💡 Vor- & Nachteile von ETFs und Einzelaktien
💡 Welche Risiken Anlegerinnen und Anleger kennen sollten
💡 Wie Dividenden motivieren können
💡 Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger
💡 Umgang mit Rückschlägen an der Börse
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEntspannungssignale von der Zollfront: US-Börsen legen zu -- SMI letztlich wenig bewegt -- DAX zum Handelsende höher -- Märkte in China schliessen mit Verlusten - Japan im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt tendierte zum Start der neuen Handelswoche seitwärts. Am deutschen Markt waren Gewinne zu sehen. Die US-Börsen erholten sich am Montag deutlich. An den Börsen in China dominierten zum Wochenstart die Bären.