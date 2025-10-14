|Starke Sparte
|
14.10.2025 07:07:00
Givaudan-Aktie: Boom dank Parfüm-Power - Luxus zahlt sich aus
Givaudan hat in den ersten neun Monaten 2025 erneut vom starken Geschäft mit der Luxusparfümerie profitiert.
Im Bereich Riechstoffe & Schönheit legte der Umsatz organisch um 8,0 Prozent zu, wie Givaudan am Dienstag mitteilte. Besonders stark entwickelte sich einmal mehr die Luxusparfümerie mit einem organischen Wachstum von 18,7 Prozent. Damit setzte sich die dynamische Entwicklung in diesem Bereich fort - bereits im Vorjahr hatte Givaudan hier ein Plus von 17,8 Prozent erzielt.
Im Konsumgüterbereich der Aromen-Division nahm der Umsatz organisch um 5,9 Prozent zu, nach einem aussergewöhnlich starken Vorjahreswert von 15,9 Prozent. Das Geschäft mit Active-Beauty-Produkten wuchs derweil zweistellig, während die Verkäufe von Riechstoffingredienzien nur leicht zulegten.
In der Division Geschmack & Wohlbefinden stiegen die Verkäufe organisch um 3,4 Prozent. Überdurchschnittlich entwickelten sich dabei die Bereiche Gesundheit, Snacks, Süsswaren und Milchprodukte. Regional verzeichnete Givaudan in Südasien, dem Nahen Osten und Afrika ein organisches Wachstum von 8,8 Prozent, während die Region Asien-Pazifik leicht rückläufig war (-0,5%).
Insgesamt erzielte Givaudan in den ersten neun Monaten einen Umsatz von 5,74 Milliarden Franken (organisch: +5,7%). CEO Gilles Andrier zeigt sich mit den Zahlen "sehr zufrieden" - trotz geopolitischer und makroökonomischer Unsicherheiten sei es gelungen, in allen Regionen sowie bei allen Kundengruppen zu wachsen.
Vernier (awp)
Weitere Links:
ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg
In der BX Swiss Bloggerlounge am Börsentag Zürich 2025 diskutieren Helga Bächler von liebefinanzen.ch, Angela Mygind (MissFinance) und Olivia Hähnel (BX Swiss) über zwei Strategien mit dem gleichen Ziel: finanzielle Freiheit. Im Gespräch geht es um die entscheidende Frage: 👉 Ist passives Investieren mit ETFs wirklich der bessere Weg oder lohnt sich aktives Stock-Picking doch mehr?
💬 Themen im Überblick:
💡 Vor- & Nachteile von ETFs und Einzelaktien
💡 Welche Risiken Anlegerinnen und Anleger kennen sollten
💡 Wie Dividenden motivieren können
💡 Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger
💡 Umgang mit Rückschlägen an der Börse
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBerichtssaison nimmt mit US-Banken Fahrt auf: SMI mit Verlusten erwartet -- DAX vorbörslich mit roten Vorzeichen - Asiens Börsen schwach
Am heimischen Aktienmarkt dürften Verluste den Handel prägen. Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ebenfalls ein roter Start ab.. An den größten Börsen in Asien zeigen sich rote Vorzeichen.