Starke Sparte 14.10.2025 07:07:00

Givaudan-Aktie: Boom dank Parfüm-Power - Luxus zahlt sich aus

Givaudan hat in den ersten neun Monaten 2025 erneut vom starken Geschäft mit der Luxusparfümerie profitiert.

Das Segment bleibt für den Genfer Aromen- und Duftstoffhersteller der wichtigste Wachstumstreiber.

Im Bereich Riechstoffe & Schönheit legte der Umsatz organisch um 8,0 Prozent zu, wie Givaudan am Dienstag mitteilte. Besonders stark entwickelte sich einmal mehr die Luxusparfümerie mit einem organischen Wachstum von 18,7 Prozent. Damit setzte sich die dynamische Entwicklung in diesem Bereich fort - bereits im Vorjahr hatte Givaudan hier ein Plus von 17,8 Prozent erzielt.

Im Konsumgüterbereich der Aromen-Division nahm der Umsatz organisch um 5,9 Prozent zu, nach einem aussergewöhnlich starken Vorjahreswert von 15,9 Prozent. Das Geschäft mit Active-Beauty-Produkten wuchs derweil zweistellig, während die Verkäufe von Riechstoffingredienzien nur leicht zulegten.

In der Division Geschmack & Wohlbefinden stiegen die Verkäufe organisch um 3,4 Prozent. Überdurchschnittlich entwickelten sich dabei die Bereiche Gesundheit, Snacks, Süsswaren und Milchprodukte. Regional verzeichnete Givaudan in Südasien, dem Nahen Osten und Afrika ein organisches Wachstum von 8,8 Prozent, während die Region Asien-Pazifik leicht rückläufig war (-0,5%).

Insgesamt erzielte Givaudan in den ersten neun Monaten einen Umsatz von 5,74 Milliarden Franken (organisch: +5,7%). CEO Gilles Andrier zeigt sich mit den Zahlen "sehr zufrieden" - trotz geopolitischer und makroökonomischer Unsicherheiten sei es gelungen, in allen Regionen sowie bei allen Kundengruppen zu wachsen.

Vernier (awp)

Bildquelle: Keystone
