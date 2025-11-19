Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’482 -0.9%  SPI 17’144 -1.0%  Dow 46’092 -1.1%  DAX 23’181 -1.7%  Euro 0.9267 0.1%  EStoxx50 5’535 -1.9%  Gold 4’093 0.6%  Bitcoin 72’770 -2.0%  Dollar 0.7996 0.0%  Öl 64.8 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Sandoz124359842BACHEM117649372Swiss Re12688156
Top News
Wenig Bewegung bei Franken, Euro und Dollar
Korrelation bei ETFs: Der unterschätzte Schlüssel zur echten Diversifikation
Roche-Aktie: Lunsumio erhält bedingte EU-Zulassung für subkutane Behandlung
Dätwyler-Aktie: Unternehmen hält an bisherigen Mittelfristzielen fest
Zwahlen & Mayr-Aktie: Sitindustrie hält 97,9 Prozent der Aktien
Suche...
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

Vor wichtigen US-Daten 19.11.2025 07:42:36

Wenig Bewegung bei Franken, Euro und Dollar

Wenig Bewegung bei Franken, Euro und Dollar

Am Devisenmarkt halten sich die Bewegungen am Mittwoch in engen Grenzen.

Vor wichtigen US-Daten, die erstmals wieder seit dem Ende des Shutdowns veröffentlicht werden, herrsche Zurückhaltung.

So tritt das Euro/Franken-Paar bei Kursen von 0,9264 im Vergleich zum Vorabend mehr oder weniger auf der Stelle. Auch das Dollar/Franken-Paar bewegt sich mit Kursen von 0,7993 wenig und bleibt unter der Marke von 0,80.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro wird mit Kursen von 1,1591 Dollar ebenfalls weiter unter der Schwelle von 1,16 Dollar gehandelt.

Die Commerzbank erwartet aber durchaus turbulentere Zeiten an den Devisenmärkten. Denn in den nächsten Tagen und Wochen würden viele alte, in ihrer Aussagekraft teilweise fragwürdige und gleichzeitig neue US-Daten veröffentlicht, die alle ins Bild der Marktteilnehmer und des Fed einsortiert werden müssten.

So stünden am morgigen Donnerstag die Arbeitsmarktdaten für September an, ein Nachreich-Termin für die Oktoberdaten stehe indes noch nicht fest. Den Job-Bericht für November erhielten Anleger und Notenbanker dann erst fünf Tage vor der nächsten Zinsentscheidung. Solange befänden sich die Fed-Mitglieder im Blindflug, was die aktuelle Lage am Arbeitsmarkt angehe. Zudem seien mittlerweile viele Zölle zurückgenommen worden, was die Unsicherheit mit Blick auf die Inflationsentwicklung und auch das Wachstum in den USA wieder erhöhe.

awp-robot/dm

Zürich (awp)

Weitere Links:

US-Kongress plant strengere Krypto-Regeln - mögliche Auswirkungen auf Trump

Bildquelle: Vasin Lee / Shutterstock.com
Partner-Image

Top-Rankings

Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Auch im dritten Quartal 2025 hielt die Deutsche Bank Beteiligungen an mehreren US-Unternehmen. S ...
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die UBS kürzlich ihre Beteiligungen an US-Aktien offe ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Soros setzt neu auf: Diese Veränderungen nahm der Starinvestor im dritten Quartal 2025 vor
Im 3. Quartal 2025 nahm Starinvestor George Soros zahlreiche Änderungen an seinem Depot vor. Ein ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 155.3890 -0.1330
-0.09

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie: Ambitionierte Prognose treibt den Kurs - So reagieren RENK und HENSOLDT
Soros setzt neu auf: Diese Veränderungen nahm der Starinvestor im dritten Quartal 2025 vor
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagnachmittag nahe Nulllinie
Bitcoin-Warnung: Experte sieht drastische Folgen
Cloudflare-Aktie im Sinkflug: Störung legt zeitweise Tausende Websites lahm
Vertrauensverlust bei DroneShield-Aktie? Abverkauf durch Manager sorgt für Skepsis bei Grossinvestoren
Nach Insider-Verkäufen und Kommunikationsfehlern: DroneShield-Aktie erholt sich
Exportfreigabe für Israel: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT tiefer
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag mit Einbussen

finanzen.net News

Datum Titel
07:50 DEUTZ-Aktie: Berenberg startet Beobachtung des Titels mit "Buy"
07:34 ROUNDUP: Warum die EU-Kommission Digitalgesetze vereinfachen will
07:34 Ottobock-Aktie im Analystenfokus: Jefferies vergibt Kaufempfehlung und hohes Kursziel
07:34 ROUNDUP: Brandenburg stimmt in Koalitionskrise über Rundfunkreform ab
07:30 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Warten auf Nvidia-Zahlen
06:41 DAX-FLASH: Aktienmarkt weiter im Korrekturmodius vor Nvidia-Zahlen am Abend
06:34 ROUNDUP/Libanon: 13 Tote bei israelischem Angriff auf Palästinenser
06:34 ROUNDUP: Freigabe von Epstein-Akten wird wahrscheinlicher
06:34 ROUNDUP/Fall Khashoggi: Trump nimmt Saudi-Kronprinz in Schutz
06:34 ROUNDUP/CO2-Speicherung unter der Nordsee: Was jetzt geplant ist