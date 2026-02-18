Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Abgestuft 18.02.2026 20:38:00

Gemini Space Station-Aktie bricht ein: Führungskrise trifft auf ernüchternde Kennzahlen

Die Gemini Space Station-Aktie geriet jüngst kräftig unter Druck. Auslöser waren vorläufige Geschäftszahlen, ein Downgrade sowie überraschende Abgänge in der Führungsetage.

• Vorläufige Zahlen offenbaren steigende Verluste
• Drei Topmanager gehen
• Analyst stuft ab

Umsatzwachstum bei steigenden Verlusten

In einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC legte die von Cameron and Tyler Winklevoss gegründete Kryptobörse Gemini Space Station am Dienstag erste Schätzungen für das Geschäftsjahr 2025 vor. Der Nettoumsatz soll sich auf 165 bis 175 Millionen Dollar belaufen, was eine Steigerung gegenüber den 141 Millionen Dollar aus 2024 bedeutet. Allerdings bewegt sich dieser Wert im Rahmen der Analystenerwartungen von rund 169 Millionen Dollar.

Parallel dazu rechnet das Unternehmen mit einem Anstieg der monatlich aktiven Nutzer um etwa 17 Prozent auf circa 600'000. Problematisch entwickeln sich hingegen die Betriebskosten: Diese dürften auf 520 bis 530 Millionen Dollar hochschnellen - ein deutlicher Sprung von den 308 Millionen Dollar im Vorjahr.

Besonders ins Gewicht fällt das prognostizierte EBITDA nach nicht-GAAP-Rechnungslegung: Hier erwartet Gemini einen Verlust zwischen 257 und 267 Millionen Dollar für das Jahr. Eine Prognose zum Nettoergebnis gab das Unternehmen nicht ab.

Drei Topmanager verlassen gleichzeitig das Unternehmen

In derselben Mitteilung verkündete Gemini den Abgang mehrerer Führungskräfte. Chief Operating Officer Marshall Beard, Chief Financial Officer Dan Chen und Chief Legal Officer Tyler Meade schieden alle mit sofortiger Wirkung am Dienstag aus. Als Interims-Finanzchefin wurde die bisherige Chief Accounting Officer Danijela Stojanovic ernannt. Stojanovic arbeitet seit Mai 2025 in der Buchhaltung als Chief Accounting Officer.

Kate Freedman wird interimistisch als Chefjuristin des Unternehmens agieren. Sie hatte zuvor als stellvertretende Leiterin der Rechtsabteilung und Unternehmenssekretärin des Unternehmens gearbeitet.

Die Position des COO soll vorerst unbesetzt bleiben, wie das Unternehmen mitteilte. Cameron Winklevoss solle viele der Aufgaben Beards fortan zusätzlich übernehmen. Neben seiner Rolle als COO hätte Beard auch seine Mitgliedschaft im Board of Director’s zum besagten Datum abgegeben. Wie das Unternehmen betont, sei die Trennung nicht aufgrund einer Meinungsverschiedenheit zwischen Beard und Gemini Space Station veranlasst worden.

Analyst stuft Aktie herab

Am selben Nachmittag verschärfte sich die Lage für die Gemini-Aktie weiter. Matthew Coad von Truist Securities nahm laut The Motley Fool eine deutliche Neubewertung vor und senkte seine Empfehlung von "Kaufen" auf "Halten". Noch drastischer fiel die Anpassung seines Kursziels aus: Statt der bisherigen 13 Dollar je Aktie sieht der Analyst nun nur noch einen fairen Wert von 7 Dollar.

Der gleichzeitige Weggang von drei hochrangigen Managern in Verbindung mit den schwachen Ergebnisaussichten wirft Fragen zur strategischen Ausrichtung des Unternehmens auf. Analysten werten solche konzentrierten Führungswechsel üblicherweise als Warnsignal, das auf interne Spannungen oder unterschiedliche Zukunftsvisionen hindeuten kann.

Für Investoren bedeutet die Kombination aus steigenden Kosten, anhaltenden Verlusten und Unsicherheit in der Geschäftsführung eine belastende Gemengelage.

So bewegt sich die Gemini Space Station-Aktie

Dies spiegelt sich auch an der Kursreaktion wider. So verlor die Gemini Space Station-Aktie an der NASDAQ am Dienstag letztlich 12,9 Prozent auf 6,59 US-Dollar. Im Handel am Mittwoch geht es um 3,19 Prozent auf 6,38 US-Dollar nach unten.

Die Krypto-Börse der Winklevoss-Zwillinge ist erst seit wenigen Monaten an der Börse. Sein IPO feierte das Unternehmen am 12. September 2025, bei dem die Aktien noch zu 28 US-Dollar platziert wurden. Der erste Handelstag war ein voller Erfolg: die Gemini-Aktie verabschiedete sich hier mit einem Preis von 32 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Aktien von Meta und NVIDIA gefragt: Kooperation bei KI-Infrastruktur beflügelt Kurse

Bildquelle: Mehaniq / Shutterstock.com
