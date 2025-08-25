Erste Schätzungen: Rubrik mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Rubrik präsentiert in der voraussichtlich am 09.09.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 18 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,337 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,980 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 18 Analysten ein Plus von 37,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 281,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 205,0 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 19 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,982 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -7,480 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,19 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 886,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch