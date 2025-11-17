Gategroup in ersten neun Monaten im Aufwind

Die Gruppe steigerte den Umsatz laut Mitteilung vom Montagabend auf 3,97 Milliarden Franken. Das entspreche wechselkursbereinigt einem Plus von 5,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Das operative Ergebnis (EBITDA) legte gar um 22,2 Prozent auf 340,7 Millionen Franken zu. "Die höhere Profitabilität ist auf Wachstum, operative Verbesserungen, konsequente Kostensteuerung und strategische Initiativen zur Optimierung des Netzwerkes zurückzuführen", heisst es dazu. Die verfügbare Liquidität liegen per Ende September noch bei 707 Millionen Franken.

Auf Basis der "erfolgreichen Refinanzierung" zu Jahresbeginn und der "positiven Geschäftsentwicklung" hat Gategroup nun eine Repricing- und Upsizing-Transaktion ihres bestehenden Term Loan B eingeleitet. Ziel sei es, die Finanzierungskosten weiter zu senken, die Kapitalstruktur zu optimieren und die finanzielle Flexibilität zu erhöhen.

Die Gruppe beschäftigt laut Website über 38'000 Mitarbeitende und ist an 200 Standorten aktiv.

ls/

Zürich (awp)