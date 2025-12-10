Rentokil Initial PlcShs Aktie 2140321 / GB00B082RF11
10.12.2025 10:02:17
FTSE 100-Papier Rentokil Initial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rentokil Initial von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Rentokil Initial eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Rentokil Initial-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1.56 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 GBP in die Rentokil Initial-Aktie investierten, hätten nun 643.087 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’690.03 GBP, da sich der Wert eines Rentokil Initial-Papiers am 09.12.2025 auf 4.18 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 169.00 Prozent.
Der Rentokil Initial-Wert an der Börse wurde auf 10.72 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch