FTSE 100-Papier Rentokil Initial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rentokil Initial von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Rentokil Initial-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 1.56 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 GBP in die Rentokil Initial-Aktie investierten, hätten nun 643.087 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’690.03 GBP, da sich der Wert eines Rentokil Initial-Papiers am 09.12.2025 auf 4.18 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 169.00 Prozent.

Der Rentokil Initial-Wert an der Börse wurde auf 10.72 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch