Freundlicher Handel in New York: S&P 500-Anleger greifen am Nachmittag zu

Um 20:01 Uhr klettert der S&P 500 im NYSE-Handel um 1.19 Prozent auf 6’096.82 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 46.420 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.679 Prozent fester bei 6’066.07 Punkten in den Handel, nach 6’025.17 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 6’059.25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’097.07 Einheiten.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 5’802.82 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 24.03.2025, den Stand von 5’767.57 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.06.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5’447.87 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 3.89 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 6’147.43 Punkte. 4’835.04 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Coinbase (+ 12.00 Prozent auf 344.49 USD), DexCom (+ 7.54 Prozent auf 85.86 USD), Carnival (+ 7.09 Prozent auf 25.75 USD), Intel (+ 6.35 Prozent auf 22.54 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6.11 Prozent auf 137.50 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Advance Auto Parts (-9.17 Prozent auf 47.17 USD), Northrop Grumman (-3.52 Prozent auf 482.08 USD), Raytheon Technologies (-3.20 Prozent auf 141.15 USD), Lockheed Martin (-3.08 Prozent auf 457.93 USD) und Occidental Petroleum (-3.07 Prozent auf 42.60 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 22’572’256 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 3.057 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Mit 1’200.00 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch