Gute Stimmung in New York: Letztendlich Pluszeichen im NASDAQ Composite

Am Dienstag schloss der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.18 Prozent) bei 20’677.80 Punkten ab. Zuvor eröffnete der Index bei 20’822.76 Zählern und damit 0.884 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (20’640.33 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 20’836.04 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20’670.58 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19’406.83 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 16’823.17 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 18’472.57 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 7.25 Prozent nach oben. Bei 20’836.04 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14’784.03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Baiducom (+ 8.65 Prozent auf 93.30 USD), DXP Enterprises (+ 7.72 Prozent auf 99.35 USD), NVIDIA (+ 4.04 Prozent auf 170.70 USD), Synopsys (+ 3.56 Prozent auf 569.10 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (+ 3.37 Prozent auf 5.82 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Nissan Motor (-12.67 Prozent auf 2.14 USD), AngioDynamics (-10.18 Prozent auf 8.65 USD), Geospace Technologies (-8.18 Prozent auf 10.61 USD), Harvard Bioscience (-7.34 Prozent auf 0.40 USD) und Commercial Vehicle Group (-7.14 Prozent auf 1.82 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 53’610’989 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.428 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Integra LifeSciences-Aktie mit 5.45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.28 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch