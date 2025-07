Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich zum Handelsende schwächer

Der S&P 500 gab im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0.40 Prozent auf 6’243.76 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 48.473 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.455 Prozent auf 6’297.06 Punkte an der Kurstafel, nach 6’268.56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 6’241.68 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’302.04 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 5’976.97 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.04.2025, wurde der S&P 500 mit 5’396.63 Punkten gehandelt. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 15.07.2024, bei 5’631.22 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 6.39 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’302.04 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Super Micro Computer (+ 6.92 Prozent auf 53.17 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 6.41 Prozent auf 155.61 USD), AES (+ 4.45 Prozent auf 13.14 USD), NVIDIA (+ 4.04 Prozent auf 170.70 USD) und Citigroup (+ 3.68 Prozent auf 90.72 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil State Street (-7.29 Prozent auf 102.01 USD), Agilent Technologies (-5.95 Prozent auf 112.94 USD), Wells Fargo (-5.48 Prozent auf 78.86 USD), Occidental Petroleum (-5.28 Prozent auf 42.69 USD) und Waters (-4.81 Prozent auf 289.56 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 53’610’989 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.428 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 1’200.00 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch