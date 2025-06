Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 letztendlich stärker

Der NASDAQ 100 verbuchte im NASDAQ-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0.27 Prozent auf 21’721.92 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.122 Prozent höher bei 21’689.02 Punkten in den Handel, nach 21’662.58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 21’607.33 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 21’761.37 Zählern.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 2.12 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bei 20’102.61 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 20’352.53 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 04.06.2024, den Stand von 18’654.84 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 3.56 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 22’222.61 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’542.20 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Marvell Technology (+ 6.32 Prozent auf 66.30 USD), ON Semiconductor (+ 6.14 Prozent auf 50.28 USD), NXP Semiconductors (+ 5.56 Prozent auf 210.02 USD), AppLovin A (+ 4.52 Prozent auf 416.52 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3.16 Prozent auf 687.95 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Dollar Tree (-8.37 Prozent auf 88.62 USD), CrowdStrike (-5.77 Prozent auf 460.56 USD), Constellation Energy (-4.31 Prozent auf 299.54 USD), Tesla (-3.55 Prozent auf 332.05 USD) und Microstrategy (-2.41 Prozent auf 378.10 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 33’667’947 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3.024 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Die JDcom-Aktie präsentiert mit 7.51 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

