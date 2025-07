Pluszeichen in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge

Am Mittwoch notierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0.78 Prozent höher bei 6’358.91 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 48.701 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.396 Prozent auf 6’334.61 Punkte an der Kurstafel, nach 6’309.62 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 6’360.64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’317.49 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0.859 Prozent. Vor einem Monat, am 23.06.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’025.17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2025, notierte der S&P 500 bei 5’375.86 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.07.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’555.74 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 8.36 Prozent. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 6’360.64 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

S&P 500-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Lamb Weston (+ 16.31 Prozent auf 57.19 USD), TE Connectivity (+ 11.95 Prozent auf 202.04 USD), Baker Hughes (+ 11.64 Prozent auf 44.68 USD), Thermo Fisher Scientific (+ 9.14 Prozent auf 466.71 USD) und General Motors (+ 8.67 Prozent auf 53.13 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Enphase Energy (-14.16 Prozent auf 36.48 USD), Fiserv (-13.85 Prozent auf 143.00 USD), Texas Instruments (-13.34 Prozent auf 186.25 USD), Otis Worldwide (-12.38 Prozent auf 88.49 USD) und Microchip Technology (-6.66 Prozent auf 70.25 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 35’119’421 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.471 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet mit 0.00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index weist die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

