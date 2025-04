Freitagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Um 09:11 Uhr gewinnt der MDAX im XETRA-Handel 0.75 Prozent auf 28’117.63 Punkte. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 284.069 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der MDAX 0.350 Prozent fester bei 28’005.51 Punkten, nach 27’907.71 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 28’134.53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 28’005.51 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 3.66 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 25.03.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 28’929.77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, mit 26’108.46 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 25.04.2024, wies der MDAX einen Stand von 26’043.18 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 9.33 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 30’505.59 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 23’135.20 Zählern.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Delivery Hero (+ 3.54 Prozent auf 26.04 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2.30 Prozent auf 68.85 EUR), DWS Group GmbH (+ 2.11 Prozent auf 45.40 EUR), TUI (+ 2.02 Prozent auf 6.76 EUR) und Evonik (+ 1.83 Prozent auf 19.49 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen EVOTEC SE (-0.93 Prozent auf 7.28 EUR), Scout24 (-0.88 Prozent auf 101.40 EUR), Bechtle (-0.88 Prozent auf 36.16 EUR), HENSOLDT (-0.86 Prozent auf 63.35 EUR) und RENK (-0.76 Prozent auf 48.62 EUR).

Welche MDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 315’124 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX hat die Talanx-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 25.590 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.64 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.86 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

